Sa më e gjatë të jetë një marrëdhënie miqësie, aq më e vlefshme është. Megjithatë, duket e vështirë të shkëputësh komunikimin me miqtë e vjetër, por ndonjëherë është shumë e nevojshme. Një miqësi e mirë mund të zbehet me kalimin e viteve dhe madje mund të jetë e padobishme për të dyja palët e përfshira.

Më poshtë po ju sjellim disa nga shenjat më të njohura të një shoqeje toksike për lexueset femra. Nëse vëreni se mikja juaj e ngushtë ka të paktën disa nga këto cilësi, mund të jetë koha që të mendoni nëse duhet të vazhdoni komunikimi me këtë person apo jo.

1. Ajo nuk është e lumtur kur ti je e suksesshme

Nëse i tregon një shoqes toksike për suksesin tënd dhe reagimi i saj i menjëhershëm është të ndryshojë temë duke u ankuar për dështimet e saj dhe duke thënë gjëra të tilla si: “Shiko! Ti ke të dashur dhe unë nuk kam asgjë!” ose “Ti e ke fituar konkursin dhe unë nuk do të mundem kurrë”, asaj nuk i intereson gjërat e mira që ndodhin në jetën tënde, por i pëlqen kur je në telashe. Marrja e një reagimi negativ nga mikja për sukseset tuaja mund t’ju bëjë të ndiheni në faj. Ju mund të dëshironi ta ndihmoni atë të gjejë një të dashur ose të fitojë një konkurs, por kur i ofroni ndihmë, ajo do ta refuzojë atë, gjë që mund ta përkeqësojë situatën.

2. Ajo sillet xheloze sikur të ishte i dashuri yt

Shoqja juaj nuk do të jetë e lumtur t’ju shohë nëse zbulon se keni miqësi me dikë tjetër para saj. Ajo mund të zemërohet, duke kërkuar që ta ftoni kudo. Skenari më i keq është nëse ajo ndjek të gjithë aktivitetin tuaj në mediat sociale dhe zemërohet kur shkoni diku me miqtë tuaj të tjerë. Ju mund të filloni të silleni si mësues dhe do të përpiqeni ta bëni shoqen tuaj të kuptojë se ajo e ka gabim. Por sipas psikologëve, kjo ide është e dënuar: shpesh do të keni probleme dhe debate dhe marrëdhënia nuk do të zgjasë shumë.

3. Ndihesh e rraskapitur pasi flet me të

Shpesh nuk e vërejmë se pasi flasim me një mik, mund të ndihemi të lodhur apo edhe mund të kemi dhimbje koke. Kjo për shkak se të gjitha sistemet e trupit janë të lidhura dhe shqetësimi emocional na bën të ndihemi keq fizikisht. Nëse vëreni se ndiheni keq pasi keni folur me shoqen tuaj, përpiquni të kujtoheni nëse ka ndodhur më parë. Nëse ka, ndoshta nuk ia vlen dhe duhet të bëni një pushim dhe të mos komunikoni për ca kohë.

4. Ndonjëherë ju duket se doni të fshehni diçka prej saj

Një ndryshim në interesa, përvoja të mëparshme negative, ose disa ndjenja të tjera të paqarta mund t’ju bëjnë të mos dëshironi t’i tregoni mikes tuaj për disa gjëra, edhe pse keni ndarë gjithçka me ta. Nëse ndaloni së treguari shoqes tuaj për ndjenjat, problemet dhe ngjarjet tuaja personale, së shpejti do të kuptoni se nuk keni asgjë për të folur.

5. Ajo ju telefonon në çdo kohë të ditës duke ju kërkuar ta dëgjoni

Ka disa momente që kërkojnë mbështetje nga një mik më shumë se të tjerët, por një mik toksik abuzon me këtë. Ajo mund t’ju telefonojë natën vonë duke ju kërkuar ta dëgjoni dhe do të ofendohet nëse i thoni jo. Mbështetja është vërtet e rëndësishme për një marrëdhënie të ngushtë, por ju nuk duhet të shërbeni si psikoterapist apo jastëk për të qarë. Duke iu nënshtruar këmbënguljes së bezdisshme të mikes tuaj, ju i jepni një dritë jeshile. Ajo do t’ju telefonojë më shpesh dhe historitë e saj do të zgjasin edhe më shumë.

6. Ajo nxjerr në pah avantazhet e saj duke përdorur disavantazhet tuaja

Ajo duket e fortë dhe e sigurt, vesh rroba të lezetshme dhe kritikon të gjithë rreth saj, përfshirë edhe ju. Në fakt, ajo ndoshta ka vetëbesim të ulët dhe po përpiqet ta fshehë atë. Ju mund të ndiheni më pak të sigurta dhe më pak të vendosur kur ajo është pranë.

7. Ajo kopjon sjelljen tuaj, prerjen e flokëve, thonjtë, madje edhe të dashurin tuaj

Ajo mund të kopjojë gjëra të ndryshme si mënyra se si ecni, flisni, visheni, bëni grimin tuaj e kështu me radhë. Ajo madje mund të ketë të njëjtin dizajn të thonjve si ju ose të gjejë një të dashur të ngjashëm. Dhe kur flisni me të, mund të dëgjoni fjalët dhe idetë tuaja. Ju jeni një burim energjie dhe frymëzimi për të dhe ajo nuk mund të krijojë diçka të re vetë. Ndoshta sepse asaj i mungon imagjinata. Nëse jeni mirë me këtë, mund ta mbani këtë marrëdhënie.

8. Ajo është shumë dramatike dhe flet vetëm për problemet e veta

Ajo gjithmonë flet se sa e keqe është jeta e saj. Asaj i pëlqen mendimi se sa dhimbje ka brenda. Psikologët mendojnë se të ofendosh lehtësisht dhe të shohësh vetëm anët negative të jetës mund të jenë simptoma të neurozës. Duke u përpjekur të mbështesni shoqen tuaj dhe duke zgjedhur temat për të cilat ajo mund të flasë, mund të keni të njëjtin zakon të shihni vetëm gjërat e këqija dhe të injoroni të mirat.

9. Ajo ju përdor

Nëse ajo ju kërkon rregullisht ta ndihmoni, t’i jepni hua para, ta lini të bëjë një telefonatë ose që ju t’i ndihmoni në riorganizimin e banesës së saj, kjo është një shenjë vërtet e keqe. Njerëz të tillë i shohin të tjerët vetëm si një mjet për të arritur qëllimet e tyre. Sa më shumë të ndihmoni, aq më shpesh ajo do ta kërkojë atë. Për të shmangur këtë, mësoni të thoni jo.

10. Ajo ju kritikon vazhdimisht

Ju mund të pyesni miken tuaj: “A dukem keq?” duke shpresuar për një përgjigje negative dhe ajo do të thotë diçka si: “Po, ka diçka që nuk shkon me ty. Keni rrathë të zinj poshtë syve dhe veshja juaj është shumë e papërshtatshme…” Nëse kjo ndodh vetëm një ose dy herë, mund të shpjegohet me humorin e keq, por nëse ajo ju kritikon gjatë gjithë kohës, është një shenjë shqetësuese. Psikologët besojnë se kjo është një mënyrë që njerëzit të kompensojnë të metat e tyre. Kritika e arsyeshme na ndihmon të bëhemi më të mirë. Por nëse dikush po ju përdor për ta bërë veten të ndihet më mirë, është koha për t’i dhënë fund marrëdhënies.

11. Ajo ju jep këshilla dukshëm të gabuara

“Lëre atë! Ti nuk keni nevojë për të!” Kjo është mënyra se si reagon një mike toksike kur ju vendosni t’i tregoni asaj për një problem të vogël me të dashurin tuaj. Ky lloj “kujdesi” tregon se ajo është xheloze për marrëdhënien tuaj me të. Një ditë, këshilla e saj do të vijë në një moment vërtet të keq (për shembull, kur jeni të mbushur me shumë emocione) dhe madje mund ta ndiqni atë.

12. Ajo ju lë sapo ka një të dashur të ri

Shoqja jote i harron të gjithë sapo gjen një të dashur të ri. Ajo nuk i kthen telefonatat dhe mesazhet tuaja dhe gjen justifikime për të mos u takuar me ju. Por pasi ndahet me të dashurin, ajo ju telefonon dhe ju tregon një histori të gjatë dhe të mërzitshme të marrëdhënies së saj të dështuar. Nëse përpiqeni të bëni një bisedë të drejtpërdrejtë me të, ajo ndoshta do të mendojë se jeni xheloze. E vetmja gjë që mund të bëni në këtë situatë është të prisni, por durimi juaj duhet të jetë i kufizuar.

/tvklan.al