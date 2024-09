Tendencat e thonjve të vjeshtës së këtij viti mbërritën herët. Ishte vetëm gusht kur Zendaya, Hailey Bieber dhe Sofia Richie filluan të influenconin vajzat, duke zgjedhur nuanca të ndryshme.

Këtë sezon, ngjyrat do të jenë më të forta e tradicionale. Kështu thotë artisti i thonjve Tom Bachik, i cili punon me Selena Gomez dhe Jennifer Lopez. Manikyri i vjeshtës 2024 do jetë një “lojë” e lezetshme me dimensionet, hijëzimin dhe ngjyrat. Akrilikët ose aplikimet e tepërta kanë zënë vendin e dytë. Po ashtu thonjtë e zinj dhe “rubin” pritet të dominojnë këtë sezon. Megjithatë do i rendisim më specifikisht:

“Printi i breshkës”

“Qershia e zezë”

“Micro French”

“Dizajni 3D”

“Navy”

‘Latte’

“Mob wife 2.0”

Nuancat “soft”

“Go chrome, or go home”

Dizajn te thonjtë e shkurtër!

