Zhvendoset autobusi në Lanë, Veliaj: Ishte kërkesë e prokurorisë, do të rikthehet si instalacion

09:22 14/05/2022

Autobusi i aksidentit në Lanë, që fatmirësisht nuk solli të lënduar rëndë, është zhvendosur përkohësisht për t’u kthyer më pas si instalacion. Lajmin e ka dhënë kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj përmes një postimi në rrjete sociale.

“Me kërkesë të prokurorisë që po heton aksidentin unik, kërkohet spostimi i mjetit për të bërë ekspertizën autoteknike në garazh/terren. Mjeti u spostua mbrëmë! Do të rikthehet në përfundim të hetimeve po aty, si instalacion për kujdesin në qarkullim. Fundjave të mbarë!”, shkruan Veliaj./tvklan.al

