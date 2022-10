Alec Baldwin arrin një marrëveshje me familjen e kineastes Halyna Hutchins

23:51 06/10/2022

Bashkëshorti i saj, Matthew Hutchins do të jetë një producent ekzekutiv i filmit “Rust”

Aktori i njohur amerikan Alec Baldwin ka arritur së fundmi një marrëveshje me familja e kineastes së ndjerë Halyna Hutchins mbi padinë e ngritur kundër aktorit.

Bashkëshorti i kineastes së ndjerë Mattheë Hutchins gjatë një deklarate për mediat e huaja, ka bërë me dije se marrëveshja thotë se ai do të jetë një producent ekzekutiv i filmit “Rust” dhe do të marrë një pjesë të fitimeve.

Sakaq, Matthew Hutchins bëri me dije se xhirimet e filmit “Rust” do të rifillojnë në Janar 2023.

Në muajn Shkurt, familja e Halyna ngriti padinë kundër aktorit dhe producentëve të filmit, duke pretenduar shkelje të rregullores së sigurisë.

Ngjarja e rëndë ndodhi më 21 Tetor, ku kineastja Halyna Hutchins u qëllua me armë nga Baldwin, i cili besonte se arma ishte e sigurt. Megjithatë, arma kishte një plumb të vërtetë për arsye që mbeten të panjohura edhe sot e kësaj dite.

