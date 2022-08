Ambasadori gjerman në Kosovë kërkon marrëveshje edhe për energjinë dhe targat

22:31 27/08/2022

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde ka reaguar pas arritjes së marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dokumenteve.

Rohde e ka quajtur këtë lajm të mirë, ndërsa ka kërkuar marrëveshje të njëjtë edhe për energjinë dhe targat

“Lajm vërtet i mirë. Më shumë nga këto ju lutem domethënë për energjinë, targat”, shkruajti ai në një postim në Twitter.

Really good news👍 More of this please i.e. on energy, licence plates🙏 https://t.co/AJzfygvbGp