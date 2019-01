Basha: Cakajt iu dha Certifikata e Sigurisë brenda 24 orësh me urdhër politik

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, tha mbrëmjen e së enjtes në “Opinion” se Gent Cakajt, të cilin presidenti Meta refuzoi ta dekretonte në postin e Ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme, i është dhënë Certifikata e Sigurisë këtë vit për 24 orë pas urdhrit politik të Ramës.

Në studion e “Opinion”, përballë gazetarëve Mirela Milori, Mentor Kikia, Andi Bejtja e Robert Rakipllari Basha tha se: “Si zëvendësministër i Jashtëm Gent Cakaj ka shkelur detyrimin për të aplikuar dhe pajisur me Certifikatën e Sigurisë për trajtimin e dokumenteve sekrete dhe top sekrete.”

Basha tha se çështja nuk është vetëm për sekrete të shtetit shqiptar, por edhe të NATO-s.

“Nuk ka asnjë mundësi që DSIK të bëjë përpunim të informacioneve për 24 orë. Është përgjegjësi edhe e DSIK që Gent Caka ka qëndruar për 7 muaj si zv/ministër pa Certifikatë Sigurie. Ajo e ka pajisur Cakajn me certifikatë sigurie në më pak se 24 orë me urdhër politik.”

Më herët gjatë ditës së sotme, Presidenti Ilir Meta tha se Cakaj është edhe i papërgjegjshëm, për shkak se si zv/ministër i Jashtëm ka neglizhuar pajisjen me certifikatë sigurie duke shkelur hapur ligjin deri në datën 3 Janar 2019.

“Cakaj, me mosplotësimin e formularit të aplikimit dhe mospajisjen me Certifikatat përkatëse të Sigurisë për periudhën 7 qershor 2018 deri në 3 janar 2019, jo vetëm që ka vënë në rrezik informacionin e klasifikuar sekret shtetëror apo sekret NATO dhe BE, por nga ana tjetër ai ka shfaqur haptazi mosbindjen e tij përballë një detyrimi të qartë ligjor”, tha Meta./tvklan.al