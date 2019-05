Basha: Nesër në orën 18:00 bllokojmë rrugët

Opozita do të bllokojë sërish akset kryesore rrugore, duke vazhduar aksionin e nisur një javë më parë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha bëri me dije se rrugët do të bllokohen duke filluar nga ora 18:00 në të gjitha qarqet e vendit. Bllokimi i rrugëve pritet të zgjasë 60 minuta, sikurse ndodhi edhe të enjten e kaluar.

Kryedemokrati paraditen e sotme zhvilloi një takim me Monika Kryemadhin në selinë e LSI-së për të koordinuar aksionin opozitar. Në përfundim të takimit, duke folur për gazetarët, Basha bëri me dije gjithashtu se nesër në orën 11:00 koalicioni opozitar do të shpalosë programin me detyrat e qeverisë tranzitore.

“Siç u bë e qartë 24 orët e fundit, jemi në një krizë totale të procesit të integrimit. Shkaku i krizës është qeveria e lidhur me krimin, që ka asgjësuar zgjedhjet, demokracinë, votën e lirë. Ndaj ne do të vazhdojmë aksionin tonë në të gjitha planet. Nesër në 18:00 aksion në 12 qarqet e vendit për bllokimin e akseve kryesore si një përshkallëzim i mosbindjes civile. Paradite në orën 11:00 do të shpalosim së bashku me aleatët detyrat e qeverisë tranzitore për zgjedhje të lira”, u shpreh kryetari i PD-së.

Lulzim Basha insiston se për hyrjen e opozitës në zgjedhjet vendore të 30 Qershorit, zgjidhja është largimi i Kryeministrit Edi Rama, të cilin e akuzon si shkaktarin e krizës politike.

“Shkak i kësaj krize është qeveria e lidhur me krimin që ka asgjësuar Kushtetutën, zgjedhjet, votën e lirë. Ndaj ne do të vazhdojmë aksionin tonë. Asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimin e opozitës dhe koalicionit politik, të mazhorancës së re, largimi i Edi Ramës, është kusht i panegociueshëm për të hapur rrugën e dialogut politik për një qeveri tranzitore që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme”. / tvklan.al