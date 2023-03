“Do bëj art”, si merret garancia false dhe Eurot “nën dorë” për të shkuar nga Vlora në Brindizi

21:03 22/03/2023

Emisioni “Stop” në Tv Klan denoncoi pengesat që hasin qytetarët në Portin e Vlorës për të udhëtuar drejt Italisë, ku duhet të paguajnë ryshfet për të marrë një garanci false që dikush në Itali po i pret. Stop e faktoi këtë nëpërmjet kamerave të fshehta.

Në ditën e dytë të përpjekjeve për të kaluar nga Porti i Durrësit për në Brindizi, Gazi, sekseri i agjencisë së udhëtimit, na tregon sesi do të bëhet kalimi, duke folur me një punonjës policie në sportelin ku vulosen pasaportat.

Gazi thotë se 100 Euro i do punonjësi i policisë, për të mos nxjerrë probleme.

Qytetari – Një herë kam dalë unë si i bëra unë, kam dalë 5 ditë më duket. Ja mo nji sekondë, ta gjejmë ktu.

Gazi – Të iki ta takoj njëherë atë çikë me lezet unë.

Gazi – E mbylla dhe ktë punën tënde.

Qytetari – Në rregull?

Gazi –Merr dy garanci të nji italiani, që është në Leçe. Hajd të ikim!

Qytetari – E bën dot? Pashaportën e ke. Të iki unë?

Gazi –Do ikim bashkë ne.

Qytetari – Me të njëjtën tarifë? Nuk ndryshon tarifa?

Gazi –Jo ore, do t’i bëj me më pak. 20 euro bën ai (garancia fallso) Do vej te 150-tshja në total. Je I kënaqur më vllain?

Qytetari – Po mirë, mo burrë! Dakord!

Gazi –100 do i marrin ata (Doganierët), 20 do i marri ky i garancisë, po 30 euro do i çojë bukë fëmijëve vllai në shpi.

Qytetari – Po po, darkord, mo!

Gazi –Do të bëj art, do bëj art me ty tani.

Qytetari – Pse?

Gazi – Art, art! Do ta shikosh ktu art.

Qytetari – Domethënë, unë thjesht do paraqitem, do jap kto edhe…

Gazi –Jo jo! Do mbarosh punë me mua ktu!

Qytetari – Po!

Gazi – Do të shoqërojë vllai. Do vemë në filan sportel, do të them una. Po qe nji shoku im atje, që mos të ketë rradhë, se po pati rradhë, do vesh pa rradhë atje, do japësh edhe nji 10-të mijë lekësh atij djalit, do të thotë te filan sportel, do t’i mbaj vetë kta të sigurisë. I them ktij djalit, që foli me mua. Ata, që ishin me xhupa të zinj, se është siguria e portit ajo. Ç’ke mo? I kemi të kopsitura.

Qytetari – Jo, jo ideja është të orientohem unë, mos të iki kshu kot.

Gazi – Jo, hë vlla.

Më pas është Miri, ai që përpunon garancitë italiane false në kompjuter. Për 30 Euro, Miri të bën me garancinë e shtetasit italian Vittorio Inatrio nga Kozenca me banim në Lecce.

Gazi – O Miri! Po hape telefonin, o burrë i dheut! Na bëre merak. Ishe, s’ishe…

Miri – Ça, për kë?

Gazi –Hë!

Miri – Jo ai?

Gazi –Ky do të vejë andej!

Miri – Ky ktu?

Gazi – Do vihet emri i këtij në vend të atij tjetrit!

Miri – Ahhh…

Gazi – Hiqe ktë, po s’ka problem! (Ndërrojnë emrat te garancia) Bëje 04!

Miri – Se ka mo 07, ja lëmë kshu kot.

Gazi – Jo, e ka sjellë italiani atë.

Miri – Po kjo 07-ta?

Gazi – Ku di gjë unë?! Kto mos i fshi kto! Ndrysho dhe datën, sikur kanë ardhur dje në datën 4.

Qytetari – Ky është ai robi?

Gazi – Ehhh…

Qytetari – Inatrio.

Gazi – Vittorio, Vittorio Inatrio.

Qytetari – Kozenca!

Gazi – Ka shumë punë kjo vlla, është art, që ky…

Miri – Janë punë, që do ndërruar emrat e do bërë ato…

Gazi – Do vesh atje, ku do të thotë vllai! Te ai zotria, që erdhi qëparë, që piu kafen. E pe? Që i vajta te tavolina. Është kontrollori ai.

Qytetari – Ai polici?

Gazi – Eh… E mban mënd hë? Është pak qeros ktu ai. Do vesh atje, do i thuash kshu ti me lezet, se mos të shikojë dhe njeri. Po qe ai shefi, ata, do kesh kujdes! Dëgjon ti! Lëre, sa të iki ai e jepja atje, po të tha andej ktej, ku do vesh, do vete te filani në Lece. Jam miku i Gazit, thuaj ,se e di vetë kodin ai. Ktë do ta bëjmë dhe ktë do ta ndërrojmë. Ja, ku e ke!

Miri – Do ia bëjmë të gjitha tani.

Gazi – Më jep nji 30-tshe euro!

Qytetari – Sa do japim?

Gazi – Nja 30 euro ktij shokut!

Qytetari – Ok! I do tani? Ktu?

Gazi – Eh.., t’ia jap tani direkte!

Qytetari – Merre! Kam nji 40-tshe (Euro) unë ktu.

Gazi – Mbaje njëherë kte 10-tshen euro!

Qytetari – Po ato të tuat?

Gazi – Rregullohemi pastaj, kur të mbarojmë punë!

Pas sigurimit të dokumenteve dhe dhënies së 130 Eurove i drejtohemi terminalit të udhëtarëve në portin e Vlorës, ku paguajmë edhe 10 Euro të tjera për punonjësin e sigurisë që të kalojmë pa radhë.

Qytetari – 2,4,6,8,10,12. (120 euro) Gazi, na merri që tani, e rregullohemi atje tek…! Shikoji! Ke 120 aty. Jemi në rregull?

Gazi – Do japësh nji 10-tshe vetëm!

Qytetari – Edhe nji 10-tshe?

Gazi – Po! Të çoj dhe unë 20 euro në shpi, bukë fëmijëve!

Qytetari – Ore dakord, si të duash ti!

Gazi – Kam gjithë ditën, që po merrem…

Qytetari – Urdhëro!

Gazi – Do japësh edhe nji 10-tshe. të kalosh pa rradhë fare?

Qytetari – Hë?

Gazi – Do të japësh nji 10-tshe atij të sigurisë, të kalosh pa rradhë?

Qytetari – 10-tshe euro?

Gazi – Ulu ktu, sa t’i them Tanit! (Sigurisë) Garancinë atë, i ke ti aty?

Qytetari – I kam te çanta.

Gazi – E mësove? Vittori Iantri. O Tan…!

Kalimi bëhet me makinë dhe punonjësi i policisë na udhëzon të shkojmë te sporteli, ku është Pëllumbi, që të kalojmë pa problem.

Polici – Të shikoj, ka ardh, apo jo. Rri njëherë ktu. Ik shiko dhe hajde, se më nxive jetën, o Gazi! Ik shiko dhe hajde!

Qytetari – Ça u bë?

Gazi – Do ikësh me makinë!

Qytetari – Te cila makinë?

Gazi – Ik hyp atje lart!

Qytetari – Ok!

Polici – Mere dhe ktë, merri letrat! Hip atje në vënd të parë ti! Merre ktë dhe kalo!

Polici – Kabina e parë është Pëllumbi. Kuptove?

Shoferi – T’i futem atje me makinë unë direkt?

Polici – Po atje, do i zgjatësh atij ato.

Gazi – Sa të vijë deri aty te Pëllumbi.

Polici – Te kabina e parë.

Gazi – Do i thuash “jam miku i Gazit”. Jam ai miku i Gazit thuaj dhe nxirri garancinë tënde, ku do vesh!

Polici – Hajde! Do vish, apo jo? O Gazi qënke hall i madh at… Merre! Ke dhe nji tjetër. Jo, te kabina tjetër!

Shoferi – Te kjo ktej?

Polici – Të parin!

Në këtë mënyrë, me plot 170 Euro të shpërndara nën dorë, përveç biletës, udhëtimi drejt Italisë bëhet i mundur. /tvklan.al