Foto ilustrim



E përplasi makina, dërgohet në spital drejtuesi i motorit

11:49 13/02/2022

Më datë 13.02.2022, në Kombinat, mjeti me drejtues shtetasin A. N., është përplasur me një motomjet me drejtues ende të paidentifikuar.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i motomjetit është dëmtuar dhe ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al