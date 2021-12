Elon Musk: Ulja e njerëzve në Mars pas 10 vitesh është ‘skenari më i keq’

21:37 29/12/2021

Elon Musk ka parashikuar që SpaceX do të zbarkojë njerëzit në Mars brenda dhjetë viteve të ardhshme. CEO i SpaceX e tregoi këtë duke folur me podkasterin Lex Fridman. Teka Fridman e pyeti Musk për një vlerësim se sa kohë do të duhej për të arritur në Planetin e Kuq, Musk u përgjigj: Rasti më i mirë është rreth pesë vjet, rasti më i keq 10 vjet.

Vlerësimi bazohet, tha Musk, në faktorë të tillë si inxhinieria e SpaceX Starship që do t’i çonte njerëzit atje. Ai gjithashtu pohoi se Starship është raketa më komplekse dhe më e avancuar që është bërë ndonjëherë.

Ai vazhdoi: Qëllimi themelor i Starship është minimizimi i kostos për ton në orbitë dhe përfundimisht kostoja për ton në sipërfaqen e Marsit. Ka një kosto të caktuar për ton në sipërfaqen e Marsit ku ne mund të përballojmë të krijojmë një qytet të vetëqëndrueshëm.

Gjithashtu Musk parashikoi se Toka do të bëhet “shumë e nxehtë për jetën” në afërsisht 500 milionë vjet, por tha se do të ishte diçka e mençur nëse ne do të vepronim shpejt … për çdo rast”./tvklan.al