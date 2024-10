Në deklaratën e përbashkët për shtyp me Kryeministrin Edi Rama, presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan u ndal tek Xhamisë së Namazgjasë, për të cilën tha se është dhuratë e popullit turk për ‘motrat e vëllezërit e tyre myslimanë’ në Shqipëri. Erdogan tha kjo xhami do të jetë një vend adhurimi ku do të lulëzojë ndjenja e paqes dhe unitetit.

“Sot së bashku me mikun tim Edi Rama do të hapim Xhaminë e Namazgjasë, e cila është dhuratë e popullit turk për motrat e vëllezërit e tyre myslimanë në Shqipëri. Falenderoj të gjithë ata që kontribuuan në këtë proces. Kjo vepër e shquar, xhamia më e madhe në Ballkan, do të jetë një vend adhurimi ku do të lulëzojë ndjenja e paqes dhe unitetit, vlerat supreme të Islamit. Me këto mendime dua të falenderoj të gjithë miqtë shqiptarë, veçanërisht kryeministrin Rama, për mikpritjen e sinqertë”, tha mes të tjerash Erdogan.

Punimet për Xhaminë e Namazgjasë, me një sipërfaqe prej 6 mijë metra katrorë, nisën në vitin 2015, një investim i Komunitetit Mysliman të Turqisë në vlerën e 30 milionë eurove. Ceremonia e inaugurimit do të mbahet pasditen e kësaj të enjteje./tvklan.al