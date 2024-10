Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri Edi Rama mbajtën këtë të Enjte deklaratë të përbashkët për shtyp në Tiranë. Fjalën e tij kreu i qeverisë shqiptare e nisi me një falënderim ndaj Erdogan për vizitën e sotme.

“Së pari dua të përsëris edhe njëherë për të disatën herë qysh kur Presidenti ka ngjitur shkallët e kësaj godine, falënderimet dhe shprehjen më të sinqertë të mirënjohjes për vizitën sot në Tiranë, sëbashku me një pjesë të ekipit të tij qeveritar. Ejvallah!”

Rama theksoi se ambicia aktuale është që niveli i shkëmbimeve tregtare mes vendeve është kapja e tavanit 2 miliardë euro.

“Jam vërtet shumë i kënaqur që zhvilluam takimin e dytë të Këshillit të Nivelit të Lartë të Bashkëpunimit ku jo vetëm forcuam bindjen për ta forcuar këtë bashkëpunim, por mundëm të vlerësojmë zbatimin konkret të marrëveshjeve të bëra dhe potencialin e jashtëzakonshëm të kësaj marrëdhënieje. Presidenti turk e përsërit sa herë takohemi, që niveli i shkëmbimeve tregtare mes Turqisë dhe Shqipërisë nuk e pasqyron si duhet potencialin mes dy vendeve.

Ambicia jonë është që sa më shpejt ne të arrijmë tavanin e 2 mld eurove për të çelur një fazë të dytë më edhe më shumë zhvillim të këtyre shkëmbimeve. Ndava kënaqësinë që në terësinë e zhvillimit të turizmit në vendin tonë, numri i qytetarëve turq që e kanë vizituar Shqipërinë gjatë 8 muajve të parë të vitit është rritur me 85%. Nga ana tjetër duke parë interesimin në rritje të agjencive turistike të vendit mik ne jemi besimplotë që vitin e ardhshëm që ky numër do jetë ende më mbresëlënës. Ramë plotësisht dakord që duhet të bëhet më shumë për investime nga ana turke në sektorin e turizmit ku e dijmë të gjithë dhe falë zotërisë në krahun tim, Turqia ka bërë një transformim marramendës dhe është kthyer në një vend që jo thjesht mikpret, por ka një kapacitet të dijes në nivelin e ekselencës që për ne do të ishte shumë i vyer.”

