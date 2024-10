Këto janë pamjet e frikshme që vijnë nga Florida në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi është përfshirë nga uragani “Milton” i kategorisë së 4.

Tornado të mëdha dhe të rrezikshme janë krijuar si pasojë e erërave të forta me shpejtësi mbi 200 km/h.

Pamjet e CNN i përkasin jugut të Floridas, teksa stuhia që konsiderohet më e madhja në 100 vitet e fundit, po i afrohej zonës.

Gjithashtu, për shkak të erërave të forta, niveli i ujit është rritur.

Autoritetet amerikane u kanë bërë thirrje banorëve që të braktisin banesat. Edhe Presidenti Joe Biden, një ditë më parë kërkoi nga banorët e zonës që do të preket nga uragani “Milton” që të largohen pasi situata do të bëhet e rrezikshme.

🚨 Storm Surge Threat Beginning🚨



Views from the Naples Pier this afternoon indicate that #Milton's surge is beginning to arrive across coastal southwestern Florida with water levels steadily rising during what should be *low tide*



Stay alert!



📸: Naples Earth Cam pic.twitter.com/tknQPcPLAb