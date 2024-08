Dashi

Mundohuni të ulni “shpatat”, pasi disa përgjigje të papritura do ju lejojnë që të zgjidhni çdo keqkuptim. Kjo e martë do të rikthejë një dëshirë të fortë, dhe do të rrëmbeheni nga impulse të papritura.

Demi

Duhet të merrni disa vendime tejet të komplikuara dhe të dhimbshme, por që do të sjellin një projekt të ri. Gjatë kësaj jave shpenzimet janë mjaft të favorshme, por duhet të jeni të kujdesshëm lidhur me marrëveshjet që synoni.

Binjakët

Në dashuri nuk duhet të jeni shumë cinik, pasi ky është një moment interesant për gjithë ata që kanë dëshirë që të zbulojnë disa emocione të lëna mënjanë prej kohësh. Në vendin e punës do të ndiheni me fat dhe të pavarur, ku rezultatet e mira janë fare pranë.

Gaforrja

Do të jeni të kënaqur me disa konfirmime që do të merrni, aq sa do të nisni të planifikoni projekte të reja. Do të rigjeni qetësinë si në sferën private edhe profesionale. “Arratisje” të vogla romantike, janë mjaft të favorshme këto kohë…

Luani

Do të merrni komandën lidhur me një projekt të ri, i cili do të rezultojë shumë më i komplikuar nga sa mendoni. Duhet të jeni të kujdesshëm me mënyrën me të cilën shpreheni, pasi një keqkuptim i vogël, do ju kushtojë shumë.

Virgjëresha

Parashikohet një ditë paqësore, e cila do ju lejojë që të planifikoni me detaje, të gjithë projektet tuaja. Në vendin e punës duhet të jeni shumë të kujdesshëm, sidomos nëse ka projekte të cilat nuk iu bindin plotësisht.

Peshorja

Do të jeni të pavendosur dhe gjithçka për shkak se jeni vendosur përballa një dileme, e cila nga njëra anë mundëson realizimin e një ëndrre dhe nga ana tjetër një sakrificë të madhe. Mos u tregoni të nxituar dhe kërkoni këshillën e personave që ju njohin dhe ju duan.

Akrepi

Parashikohet një ditë e tensionuar, sidomos nga pikëpamja sentimentale, por nuk duhet të dekurajoheni. Të gjitha nyjet do të zgjidhen njëra pas tjetrës. Nëse do të shfaqeni të komunikueshëm dhe diplomatë, do të arrini të zgjidhni me sukses çdo pakënaqësi. Në vendin e punës parashikohen zhvillime të reja të rëndësishme.

Shigjetari

Mund të merrni një propozim të papritur i cili do ju bëjë tejet euforik. Nëse keni pasur tensione në familje, ky është momenti më i mirë për të kërkuar një ballafaqim. Pozitiviteti, karizma dhe fati do të jenë aleatët tuaj në çështjet profesionale.

Bricjapi

Parashikohen mundësi të mira për të parë përreth dhe për të kërkuar mundësi të reja, për të nxjerrë në pah kapacitetin tuaj. Një rol i ri do ju bëjë më autoritar.

Ujori

Më në fund do të arrini që të mbyllni një negociatë e cila ecën përpara prej shumë kohësh dhe që ju ka shqetësuar pa masë. Mos harroni të merrni më shumë kohë për të pushuar. Do të jeni më shumë të hapur dhe të gatshëm në dashuri, ku do të ndiheni më të qetë.

Peshqit

Merrni një periudhë pushim për të reflektuar lidhur me aktivitetet që po çoni përpara. Nëse hasni në disa të papritura mos u dekurajoni, pasi intuita juaj do të jetë e domosdoshme për të zgjidhur çdo problem. Horoskopi i kësaj të marte, ju fton që të mos jeni shumë kokëfortë në raportet familjare.

/tvklan.al