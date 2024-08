Milani ka harruar si fitohen. Kuqezinjtë regjistruan ndeshjen e tretë radhazi në Serinë A, pa fitore.

Skuadra e drejtuar nga Paulo Fonseca, nuk shkoi më shumë se barazimi 2-2 në transfertë ndaj Lazios.

Ishte një ndeshje me dy tablo, ku pjesa e parë foli më shumë për Milanin, që e mbylli në avantazh, falë golit të Pavlovic me kokë në minutën e 8-të.

Lazio e nisi vrullshëm fraksionin e dytë dhe përmbysi rezultatin në 2-1, falë dy golave të shpejtë të Casrellanos në minutën e 62-të dhe Dia në minutën e 66-të.

Reagimi i Milanit ishte i menjëhershëm, me Leaon, që barazoi shifrat në minutën e 72-të, pas futjes nga stoli. Rezultati nuk ndryshoi deri në fund dhe skuadrat ndanë nga një pikë. Me këtë barazim, Milani renditet në vendin e 14-të me 2 pikë.

Napoli triumfoi me përmbysje ndaj Parmës, me rezultatin 2-1, në një ndeshje me fund dramatik. Miqtë kryesonin 0-1 deri në minutën e 92-të, kur Lukaku barazoi shifrat, në ndeshjen debutuese me Napolin.

4 minuta më vonë, Anguissa, bëri që të shpërthejë festa e madhe, duke shënuar golin e përmbysjes dhe të fitores, për ekipin e Contes. Kjo fitore e ngjit Napolin në vendin e katërt me 6 pikë. /tvklan.al