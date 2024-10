Dashi-Yjet sugjerojnë që këtë ditë t’ia dedikoni partnerit tuaj: kërkoni ide të këndshme, qoftë edhe të thjeshta, vetëm për të befasuar dhe erëzuar lidhjen. Marsi do ju shtyjë të jepni gjithçka në punë dhe së shpejti do ta gjeni veten duke shkëlqyer me më të mirët. Ndërkohë, mendoni se si të plotësoni nevojat tuaja, duke planifikuar lëvizjet tuaja me kohë dhe inteligjencë.

Demi-Natyra juaj natyrale pasionante do jetë më e dukshme se zakonisht sot. Atmosfera festive rreth jush do të krijojë ndjenja të ngrohta, intime që afrojnë miqtë dhe çiftet, ndaj përgatituni për disa momente të mira dhe emocione në shtëpi sonte, nëse është e mundur. Ajri do të mbushet me optimizëm dhe entuziazëm. Do të ndiheni të sigurt dhe të rehat.

Binjakët-Merr shumë kënaqësi nga shkëmbimi intelektual dhe interpersonal, të cilat funksionojnë edhe si një burim energjie dhe frymëzimi për ty. Gjithsesi, prapavija e Mërkurit mund të t’i vështirësojë disi gjërat me komunikimin, që mund të jetë pengesë midis teje dhe dikujt të veçantë.

Gaforrja-Pozicioni i planeteve do t’ju sjellë mundësinë që të ndryshoni mënyrën se si i shikoni disa aspekte të lidhjes. Nëse ndjeni që janë disa çështje ku mund të thelloheni në mendime sot është dita perfekte për ta bërë. Do të shqetësoheni pasi mendoni se do të shprehni ndjenjat dhe kjo do t’ju bëjë më të paqëndrueshëm. Megjithatë mos u shqetësoni. Rezultati në fund do t’ia vlejë.

Luani-Parashikimet e kësaj dite do ju shohin euforik, ndoshta për shkak të një lajmi të mirë i cili do të mundësojë një zhvillim të rëndësishëm sa i takon jetës tuaj sentimentale dhe profesionale.

Virgjëresha-Nuk jeni aspak në humor për të duruar të tjerët që vetëm ankohen dhe grindën në praninë tuaj. Bëni mirë të kërkoni disa ditë pushim dhe të reflektoni mbi situatën në të cilën jeni përfshirë. Beqarët janë duke pritur njeriun e zemrës, por kjo nuk është dita e duhur.

Peshorja-Duhet të keni kujdes me financat tuaja. Në mbrëmje do ketë një zhvillim të madh në familjen tuaj. Do kërkojë një investim personal nga ju dhe nga të afërmit tuaj. Kjo është arsyeja pse duhet të ruani integritetin e buxhetit tuaj dhe mos ta shpenzoni nëse nuk është nevoja.

Akrepi-Do të mund të përjetoni një dinamizëm të konsiderueshëm falë pozicionit pjesërisht të favorshëm të disa yjeve. Kjo do të jetë mundësia ideale për t’u fokusuar në përmirësimin e marrëdhënieve. Familja do të jetë një burim dashurie dhe mbështetjeje. Balanca juaj e brendshme do të jetë një forcë e madhe për të përballuar sfidat e jetës.

Shigjetari-Një bashkëpunëtor mund të jetë larg, dhe kjo mund të rrisë sasinë e punës që duhet të bëni, duke shkaktuar tendosje dhe mërzitje, veçanërisht nëse nuk jeni të njohur me punën. Mos u mundoni t’i bëni të gjitha menjëherë. Një anëtar i largët i familjes, me të cilin nuk keni dëgjuar për një kohë, mund të telefonojë në mënyrë të papritur dhe ju mund të kaloni një gjysmë ore të lumtur.

Bricjapi-Kjo e shtunë mund të të gjejë duke mos dashur të kryesh ndonjë aktivitet social, por nuk ka gjë. Një incident mund të të tregojë se njerëzit apo mundësitë ku po mbështeteshe mund të mos funksionojnë njësoj si në teori. Kjo do të të nxisë të qartësohesh se çfarë je i aftë të bësh dhe çfarë lloj ndihme vlerëson te të tjerët.

Ujori-Sot do t’ju kërkohet që të jeni më të heshtur dhe të mbani më shumë sekrete se zakonisht. Zakonisht nuk i fshiheni personi të zemrës, por ndjeni se ato që ai nuk di do ta lëndojnë. Nesër do të ndiheni ndryshe.

Peshqit-Kjo fundjavë do ju gjejë mjaft të komunikueshëm dhe do të bëni takime të reja, të cilat do ju njohin me persona që do të stimulojnë anën tuaj krijuese. Në dashuri nuk duhet të jeni kokëfortë./tvklan.al