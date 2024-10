Reshje intensive shiu kanë përfshirë të gjithë vendin tonë këtë të premte. Në disa qytete ka pasur përmbytje të rrugëve duke shkaktuar trafik të rënduar.

Këto janë pamjet që vijnë nga qyteti i Vlorës. Siç mund të shihet, uji ka vërshuar nëpër rrugë duke krijuar mjaft probleme.

Klan News raporton se shumë automjete mbetën nën ujë në rrugën “Albano dhe Romina”, pasi pësuan defekte gjatë tentativës për të kaluar. Nga uji u mbuluan edhe automjetet e parkuara në të dyja anët e rrugës.

Ndërkohë, në të njëjtën rrugë u desh ndërhyrja e zjarrfikësve për të nxjerrë nga një farmaci pronarët e saj, të cilët kishin mbetur të bllokuar brenda.

Meteorologët thonë se moti i keq do të vazhdojë deri në mesnatë ndërsa të shtunën do të ketë një përmirësim të lehtë. Të dielën do rinisin reshjet e shumta shiut./tvklan.al