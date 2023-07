Johnny Depp nxjerr në shitje autoportretin e tij

11:10 30/07/2023

Një autoportret i aktorit të njohur Johnny Depp ka dalë në shitje. Kjo vepër artistike përshkruan yllin e Hollivudit kur ai ishte në mes të çështjeve gjyqësore me ish-partneren e tij Amber Heard.

E konceptuar në vitin 2021 në studion e artisti britanik Ralph Steadman, vepra artistike e quajtur “Five” përfundoi këtë vit.

Johnny Depp: Ky autoportret, u krijua në një kohë që ishte, le të themi, pak e errët, pak konfuze. Por e shikova dhe nuk e di pse, mendova se kishte nevojë për diçka tjetër. Kishte nevojë për më shumë elemente prandaj e ndryshova disi.

Heard e cila është e njohur për rolet në “Aquaman” dhe “The Rum Diary”, u takua me Depp në xhirime. Të dy u martuan në vitin 2015, por Heard bëri kërkesë për divorc 15 muaj më vonë dhe më pas erdhi edhe urdhër ndalim i Deep. Ajo e akuzoi atë për dhunë fizike, të cilat Depp i mohoi. Divorci u finalizua në 2017, ku urdhër ndalimi u hoq ndaj Depp, i cili pranoi t’i paguante Heard shumën e vendosur paraprakisht prej 7 milionë Dollarësh.

Çështja u rikthye në vëmendje kur ylli i Hollivudit paditi aktoren për shkak të një artikulli të publikuar nga “The Washington Post” ku pretendonte se deklaratat e ish-bashkëshortes i kishin dëmtuar reputacionin dhe karrierën si aktor.

Seancat gjyqësore pushtuan titujt e mediave ndërkombëtare edhe për vetë faktin se gjatë kohës kur Heard ishte e martuar me aktorin, kjo e fundit e kishte tradhtuar me Elon Musk dhe aktorin e njohur James Franco.

Pas një beteje të gjatë ligjore gjykata në fund i dha të drejtë 60-vjeçarit. Ky autoportet ka një vlerë të madhe për aktorin sepse është bërë pikërisht në këtë periudhë të errët të jetës së tij.

Ylli i filmit ‘Piratet e Karaibeve’ thotë se kjo vepër artistike u frymëzua nga një fotografi e tij e bërë në vitin 2015, kur ai u bë imazhi i markës Dior për parfumet për meshkuj.

Kompania e njohur ishte e vetmja që nuk braktisi aktorin. Jo vetëm që kompania nuk pati rënie të shitjeve, por shumë fansa të aktorëve blenë këto parfume të shtrenjta në mbështetje të Depp.

“Ato kohë ishin shumë të vështira, por Dior i qëndroi besnik vendimit për të bashkëpunuar me mua”, tha aktori.

Drejtori i galerisë Ian Weatherby-Blyth shpjegon mesazhin e veprës.

“Unë mendoj se Johnny tani është gati ta ndajë këtë pikturë me të gjithë. Në atë kohë, kur ai e pikturoi, ai po kalonte një periudhë shumë të vështirë në jetën e tij. Të gjithë kalojmë periudha të vështira në jetën tonë dhe mendoj se Johnny donte ta ndante këtë përvojë personale me botën duke shpresuar se do t’u ofronte njerëzve një pasqyrë të asaj që po kalonte, por gjithashtu t’u jepte inkurajonte njerëzit që edhe kur kalojnë kohë të vështira, do të ketë gjithmonë dritë në fund të tunelit”, tha ai.

Blyth thekson se arti e ka ndihmuar gjithmonë Depp të kalojë momentet e vështira.

“Johnny ka pikturuar gjithmonë. Ai ishte një artist para se të ishte muzikant dhe ai ishte një muzikant përpara se të bëhej aktor kështu që gjithmonë, arti është ngushëllimi i tij. Është hobi i tij, është vendi ku ai shkon dhe mendoj se gjatë gjithë asaj që po i ndodhte, ai donte të krijonte diçka shumë, shumë personale. Nuk mendoja se do të kishim ndonjëherë mundësinë për ta shitur atë, por ai vendosi se tani është koha për të shitur ‘Five’ dhe ne jemi shumë, shumë krenarë që do ta nxjerrim sot”, tha Blyth.

“Five” është vetëm një nga shumë portrete të tjera që Depp ka realizuar si pjesë e koleksionit të tij “Friends & Heroes”. Ky koleksion përmban portrete të figurave të njohura si Elizabeth Taylor, Al Pacino, Bob Dylan dhe Keith Richards etj.

Çmimi i kësaj vepre është 1,950 dollarë dhe siç shpjegon vetë aktori të ardhurat nga fitimet do ti dhurohen organizatës jofitimprurëse Mental Health America.

