Juncker: Zgjedhjet duhet të zhvillohen

Presidenti i Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, tha të martën se zgjedhjet në Shqipëri duhet të zhvillohen, ndryshe do të shtyhet më tej perspektiva evropiane e vendit.

“Njerëzit nuk duhet të pengohen të ushtrojnë të drejtat e tyre demokratike. Nuk mund të bllokosh shprehjen e vullnetit të popullit të Shqipërisë. Mendoj se zgjedhjet duhet të zhvillohen, ndryshe do të shtyhet më tej perspektiva evropiane e Shqipërisë”, tha Juncker në një Konferencë të përbashkët për mediat në Bruksel.

I pyetur lidhur me vendimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta për shfuqizimin e dekretit për zgjedhjet e 30 Qershorit, Juncker tha: “Nuk dua të ndërhyj në debatin e brendshëm mes Presidentit dhe qeverisë, por unë e kam thënë mendimin tim siç e them gjithmonë, se në qoftë se zgjedhjet duhen mbajtur, askush nuk duhet t’i pengojë njerëzit të shprehin opinionet e tyre demokratike. Unë jam në favor. Ne e kemi ndjekur këtë proces. Unë mendoj se këto zgjedhje duhet të zhvillohen. Nëse nuk do të zhvilloheshin do të dëmtojnë perspektivën evropiane të Shqipërisë.”

Rama falenderoi Juncker “për qëndrimin mjaft të qartë për situatën në Shqipëri, zgjedhjet duhet të zhvillohen në kohë dhe askush nuk duhet të pengohet të marrë pjesë.”

Ndërsa pyetjeve në lidhje me Presidentin Meta, Rama refuzoi t’u përgjigjet duke theksuar se “kemi kohë të flasim kur të kthehem në Shqipëri.”

Më tej Juncker tha se Komisioni Europian beson se Shqipëria meriton të vazhdojë më tej në rrugën drejt Bashkimit Europoian.

“Unë jam në favor të hapjes së negociatave sa më shpejt për Shqipërinë, mbase në fillim në vjeshtës.” /tvklan.al