Kënga Magjike, Gjebrea tregon surprizat e natës finale dhe rikthimin në muzikë

Për herë të parë Aulona dhe Fatma dolën nga kosherja e zakonshme për të sjellë këtë puntatë një Thumb Magjik. Bëhet fjalë për prapaskentat e edicionit të 20 të Këngës Magjike dhe të gjitha të pa thënat të nxjerra vetëm nga Thumb.

Të gjitha këto vijnë vetëm nga një festival si Kënga Magjike që ndër vite na ka dhurar një muzikë që na ka kënaqur jo vetëm veshët, por edhe shpirtin. Për mikrofonin e emisionit realizuesi i këtij festivali Ardit Gjebrea, tregoi se si ia del që ta mbajë të suskesshëm Këngën Magjike edhe pas 20 vitesh.

“Nëse unë nuk i prek të gjitha gjërat vetë, kur dal në skenë kam pasiguri. Në një nga sektorët që nuk e kisha prekur, kur erdha pashë që kishte pak rrëmujë dhe e gjithë nata e parë më shkoi jo mirë. Ndoshta publiku nuk e kuptoi, por unë nuk isha Arditi që isha në natën e dytë.”

Gjebrea tregon dhe çelësin e sekretit se si pas 20 vitesh është i vetmi që arrin të përthithë këngëtarët më të suksesshëm në treg.

“Unë nuk jam menaxher, unë jam artist. Unë artistët i trajtoj ashtu siç do të doja që ata të më trajtonin mua. Çdo këngëtar që ka ardhur ka rritur nivelin e tij.”

Gjithashtu ai tregoi dhe për performancën e tij në natën finale më një këngë të shumëpritur nga publiku në duet me artistin Saimir Pirgu.

“Isha tek studio e Florit dhe dëgjoja këngën dhe më pëlqeu. I them Florit ma jep mua këtë këngën, sepse unë do të këndoj një duet me Saimir Pirgun në natën finale. I them Florit të vjen keq ta bëj me një tekst tjetër timin dhe kështu krijova tekstin “Kur them ajo”. E gjithë ideja që një ditë një njeri i shtrenjtë largohet nga jeta jote, ikën gjithçka, por a mund ta fshish emrin dhe të thuash “ajo”? Është e pamundur.”

A do jetë ky rikthim i Gjebreas në muzikë?

“Unë besoj se po, sepse teksa regjistroja në atë studio me kapi nostaligjia dhe aty e vendosa që do filloj dhe do krijoj e këndoj.”/abcnews.al