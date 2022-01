Kim Kardashian lë pas dramat me Kaney West, shkëlqen me pamjen e saj!

Shpërndaje







18:39 23/01/2022

Bukuroshja Kim Kardashian duket se i ka lënë pas mosmarrëveshjet me ish-bashkëshortin e saj Kaney west dhe duket se fokusi kryesor për të është përkushtimi ndaj vetes.

Kim bëri që të ishte në qendër të vëmendjes dhe të sigurohej që të gjithë t’i kishin sytë nga ajo me ‘look’-un e saj. Ylli i “Keeping Up with The Kardashians”, zgjodhi që të vishej e gjitha në të zezë.

41-vjeçar kishte zgjedhur të vishej me një pardesy të zezë lëkure që e ka kombinuar me syzet.

Ajo u pa duke ecur krah për krah me një mikeshë të sajën . Kohët e fundit Kim u shokua nga deklaratat e Kanye West që bëri në publik. 44-vjeçari pretendoi rojet e sigurisë së Kim e kanë ndalur të takojë fëmijët e tij .

“Rojet e sigurisë nuk e kanë ndaluar ti shohë fëmijët ose t’i marr. Ai thjesht nuk mund të ecë më brenda shtëpisë së saj pa lejen e Kim. Ajo ka të drejtën e privatësisë dhe po përpiqet të vendosë disa kufij”, thanë disa burime për britaniken Daily Mail.

Klan News