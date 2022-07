Kovaçevski: Prania e Charles Michel do të thotë mbështetje për eurointegrimet të Maqedonisë së Veriut

22:20 05/07/2022

Kryetari i Këshillit Evropian, Sharl Mishel, mori pjesë në mbledhjen e Qeverisë, ku së bashku me Kryeministrin Dimitar Kovacevski dhe anëtarët e Qeverisë diskutuan për propozimin evropian.

Është diskutuar se për Qeverinë dhe qytetarët më e rëndësishmja është që në këtë propozim evropian kemi përcaktuar qëndrimet për pranim të qartë dhe pahamendje të gjuhës maqedonase, e cila është absolutisht e pastër dhe e barabartë me gjuhët e tjera të Bashkimit Evropian pa asnjë fusnotë dhe sqarime.

Kryeministri Kovaçevski theksoi se ajo që është po ashtu e rëndësishme dhe që ka qenë kërkesë e Qeverisë, është që propozimi i vendos çështjet historike bilaterale jashtë kornizës së negociatave, po ashtu se ky propozim evropian mundëson fillimin e pakushtëzuar të negociatave për anëtarësim të Republikës së Kosovës. Maqedonia e Veriut me BE-në dhe operacionalizimin të vendimit të Këshillit Evropian nga marsi i vitit 2020, në mënyrë që të mund të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian menjëherë pasi të marrim vendimin tonë për të pranuar propozimin.

Kryeministri Kovaçevski edhe një herë para anëtarëve të pranishëm të Qeverisë dhe delegacionit të Këshillit Evropian, të kryesuar nga Sharl Mishel, theksoi përcaktimin tonë strategjik si shtet, i cili që nga themelimi i tij ka qenë për anëtarësim të plotë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Kovaçevski theksoi se rruga dhe zgjedhja jonë është demokracia, liria, paqja, kujdesi i marrëdhënieve të mira fqinjësore dhe zhvillimi ekonomik i vendit.

Në mbledhjen e Qeverisë u diskutua edhe për rëndësinë që shteti të gjykojë me mençuri në këto momente kyçe, për të ardhmen e të gjithë popujve që jetojnë këtu, sepse Maqedonia e Veriut është pjesë e Bashkimit Evropian, dhe kjo do të thotë një standard më i mirë, e ardhme me e mire për brezat aktual dhe te ardhshëm.

