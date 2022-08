Lajme Tv Klan 6 Gusht 2022, ora 15:30

16:29 06/08/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 6 Gusht 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 6 gusht 2022

200 mjete lundruese po verifikohen nga policia. Bllokohen 25 jetski e gomone.

Shqipëria në luftë me flakët, 25 vatra në 24 orë. Probleme në Mat, Durrës e Shkodër.

Nafta ulet me 1 lek. Bordi i transparences ndryshon dhe çmimin e gazit dhe të benzinës.

Tragjedi në Kroaci, autobusi me pelegrinë bie në kanal. 12 të vdekur dhe mbi 30 të plagosur.

Rusia po përgatit fazën e re të luftës në Ukrainë. Zbulimi britanik: Synohet zgjerimi i pushtetit.

“Shqipëria I ka të gjitha”. Prestigjozja “The Guardian”: Të huajt mund të gjejnë detin, malin dhe historinë.