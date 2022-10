Landi organizon samitin për fëmijët me dhe pa aftësi të kufizuar, tregon detajet

11:08 05/10/2022

Këngëtari i njohur Landi Hysa ka qenë i ftuar në emisionin “Aldo Morning Show”, ku ka folur për samitin e parë që zhvillohet në Shqipëri me fëmijë me dhe pa aftësi të kufizuara. Të rinjtë do të bëjnë pjesë në një sërë aktivitetesh dhe shkëmbimesh në fushën e sportit dhe aktivitetit fizik.

“Është samiti i parë, një ngjarje historike për Shqipërinë ky samit. Quhet Samiti rajonal për të rinjtë sporti për gjithëpërfshirje. Është një samit që do të përfshijë të rinjtë më apo pa aftësi të kufizuara intelektuale në Tiranë. Do të mirëpriten bashkëmoshatarët e kësaj kategorie. I kemi në moshën 13-14 dhe deri 20 vjeç. Do të jenë 10 delegacione me dhe pa aftësi të kufizuara intelektuale. Do të jenë nga Ballkani dhe Europa.

Do kemi 6 vende pjesëmarrëse, do të jetë Shqipëria, Kosovë, Maqedonia e Veriut, Serbi, Mali i Zi dhe Bosnjë Hercegovinë. Këto do jenë delegacionet që do vijnë për herë të parë që do bëjnë këtë Samit në Shqipëri. Të rinjtë do të bëjnë pjesë në një sërë aktivitetesh dhe shkëmbimesh në fushën e sportit dhe aktivitetit fizik. Organizata në të cilën kam 5 vite që punoj dhe quhet Special Olympics Albania, është degë e Speciale Olimipc Albania organizata më e madhe botërore dhe e vetme në botë, e themeluar nga motra e presidentit Kennedy rreth 54 vite më parë dhe ka në fokus sportin, gjithëpërfshirjen, thyerjen e barrierave, forcimin e individëve.

Speciale Olympics mund të cilësohet si tërësia e disiplinave sportive, të njëjta që përfshin dhe komiteti olimpik ndërkombëtar, por në këtë rast bëhet fjalë për vetëm për kategorinë e personave me aftësi të kufizuar”, ”, është shprehur Landi Hysa.

Landi tregon se kjo organizatë i bën të mundur fëmijëve dhe trajnime në çdo fushë sportive. Ai shprehet se ka dërguar kuotat dhe pret që me më shumë disiplina të marrin pjesë në Lojrat Olimpike në Berlin 2023. Të rinjtë stërviten 2 herë në javë, aktivitet e personave me aftësi të kufizuar organizata Special Olympics Albania, i ofron falas .

Samiti fillon në datën 6 Tetor dhe përfundon në 9 Tetor. Në Parkun Olimpik Feti Borova në orën 4 pasdite në datën 7 aktivideti do kulmojë me një ndeshje basketbolli 3×3. /tvklan.al