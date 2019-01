Lindi vajzë, burri nuk i foli për një vit (Video)

Liljana ka përjetuar dhunë psikologjike e fizike për disa vite, derisa u detyrua të marrë vendimin e vështirë për t’u divorcuar. Por sado e madhe të jetë vuajtja, për një fëmijë ky është një moment që le gjurmë dhe pasoja të pakthyeshme. Ndaj dhe Liljana ftoi të bijën 16-vjeçare në rubrikën “Ka një mesazh për ty”, të emisionit “E Diela Shqiptare”.

“Kam përjetuar një jetë shumë të vështirë që në moshën 16-vjeçare. Një martesë me shkuesi, shumë e vështirë dhe e hidhur. Në moshën 18-vjeçare erdhi në jetë një vajzë dhe unë isha shumë e lumtur, por ish-bashkëshorti, jo sepse ishte vajzë dhe jo djalë. Për një vit nuk ka folur fare me mua dhe as vajzën nuk e merrte në krahë. Pas dy vitesh erdhi në jetë djali dhe burri u gëzua shumë. Pas dy vitesh erdhi në jetë djali tjetër. Por gjithmonë kishim mosmarëveshje. Ai ushtronte dhunë ndaj meje, por gjithmonë e kam duruar për hir të fëmijëve. Ai pinte (alkool) dhe luante bixhoz dhe për 18 vjet më dhunonte dhe më ofendonte në prezencën e fëmijëve”, rrëfeu e prekur Liljana.

Më 30 Gusht 2017, ish-bashkëshorti e dhunoi dhe e ofendoi shumë rëndë, por një goditje me grusht në shtyllën kurrizore do të rezultonte fatale për Liljanën, duke e lënë për 4 ditë në gjendje kome. Por kjo ishte e vetmja zënkë e rëndë mes tyre. Një mbrëmje, ai e goditi me thikë për arsye banale dhe më pas pretendoi se po thjeshtë një shaka.

“E kam duruar për hir të fëmijëve. Nuk doja ta shkatërroja atë familje sepse mendoja ku do përfundoja me tre fëmijë”, u shpreh Liljana. Por fëmijët ishin ata që e shpëtuan të ëmën nga i ati, duke e denoncuar dhunën e tij të vazhdueshme në polici.

Ish-bashkëshorti u dënua me burgim, por Liljana tërhoqi denoncimin dhe mori kredi për të paguar një avokat që ta lironte. Pas 8 muajsh ish-bashkëshorti i saj u lirua dhe e falenderoi duke i thënë: “Merri fëmijët dhe zhduku nga kjo shtëpi!”

Por përpos të gjithave, Liljana ka dëgjuar se ai kishte një familje tjetër në Maqedoni, pasi punonte aty. “Fëmijët dinë vetëm dhunën nga babai i tyre dhe asgjë tjetër. Dinë që është i martuar, por vajza prapë nuk e shpreh”, tha ajo. Liljana gjithashtu rrëfeu se vijon të paguajë kredinë e marrë për të liruar ish-bashkëshortin nga burgu dhe se mban familjen me një shumë tepër të vogël parash.

Ajo dëshiron vetëm t’i thotë të bijës të mos e përjetojë aq shumë divorcin, por të fokusohet te mësimet dhe të bëhet dikush në jetë. Për shkak të dhunës së vazhdueshme në familje, Florida ka kaluar 3 muaj gjendje ankthi dhe është trajtuar në spital.

Por Florida është një vajzë shumë e fortë dhe pranoi të bëhej pjesë e rubrikës “Ka një mesazh për ty” për të zbuluar surprizën që ishte përgatitur për të.

Liljana: Të kam thirrur sot këtu se dua të të them që ti të mos vuash më aq sa ke vuajtuar deri më sot. Dua që të vazhdosh shkollën, të ecësh përpara dhe të bëhesh dikushi në jetën tënde. Nuk dua të shqetësohesh më kaq shumë për mua. Ajo që ka ndodhur, ka ndodhur. Tani e tutje duhet të vazhdojmë një jetë të re të dyja bashkë. Siç kemi qenë të lidhura deri tani, ashtu do të jemi gjithmonë. Do të qëndroj në krah ashtu siç ke qëndruar ti për mua!

Florida: E kam mbështetur deri më sot dhe do të vazhdoj ta mbështes përherë dhe i them që e dua shumë, sepse ka bërë shumë sakrifica për mua dhe vëllezërit e mi. Tani e kam unë radhën ta ndihmoj sado pak.

Ardit Gjebrea shpehu bindjen se Florida është shumë e fortë, çka do ta bëjë të ecë përpara dhe të bëhet një person shumë i rëndësishëm.

“Fëmijët që lindin dhe rriten në këto kushte bëhen më të fortë sesa shumë fëmijë të përkëdhelur që nuk u mungon asgjë. Ndoshta një ditë do të jesh ti që do të marrësh komandën në dorë të një brezi të tërë, që është brezi yt. Unë këtë e ndiej dhe më beso. Kur të bëhesh shumë e rëndësishme, kujtoji këto fjalët e mia që po të them sot, sepse unë e di që ti do të bëhesh e rëndësishme nesër në jetë. Ky është brezi që ne ëndërrojmë të rritet në këtë vend”, u shpreh Gjebrea.

Liljana na bëri të kuptojmë se ajo që nuk të vret të bën më të fortë. Prindër, mbajini fëmijët larg debateve dhe dhunës që në të ardhmen të keni frytet e një familjeje e shoqërie të shëndoshë./tvklan.al