Marash Kumbulla drejt largimit

23:00 24/06/2022

Aventura e Marash Kumbullës te Roma mund të mbyllet në merkaton e kësaj vere. Mbrojtësi shqiptar ka humbur vendin e titullarit te skuadra e teknikut Zhose Murinjo, me largimin e tij që bëhet thuajse i sigurtë. Por, sipas asaj që raportojnë mediat italiane, Kumbulla do të mbetet në Seria A. Duke iu referuar këtyre burimeve, për mbrojtësin 22-vjeçar ka interes nga Torino.

Trajneri kroat i Torinos, Ivan Juriç dëshiron të ribashkohet me Kumbullën pas eksperiencës fantastike te Hellas Verona vite më parë. Kjo kënaq edhe 22-vjeçarin kuqezi, i cili nën urdhrat e kroatit do të luante rregullisht.

Fillimisht “demat” duan ta huazojnë, ndërsa më pas janë gati të paguajnë rreth 20 milionë euro. Me largimin e Kumbullës, Roma do të hidhej në sulm për të gjetur një mbrojtës. Evan Ndiçka gjendet në krye të dëshirave të Murinjos, ndërsa Kumbulla do gjente te Torino mbrojtësin shqiptar Vojvoda.

