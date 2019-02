Mbjellja e pemëve, nismës i bashkohen edhe artistë

Krahas investimeve dhe punës së bërë në infrastrukturë, Parku i Madh i Liqenit vijon të pasurohet çdo ditë e më shumë me pemë të reja, duke u kthyer kështu në një nga hapësirat më të dashura për qytetarët e Tiranës. Nismës së Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve i është bashkuar kësaj here edhe një nga zërat më të dashur të muzikës shqiptare, këngëtarja e njohur Anxhela Peristeri. Së bashku me kryebashkiakun Erion Veliaj, ajo mbolli pemë në Parkun e Liqenit Artificial të Tiranës.

Kryebashkiaku Veliaj falenderoi Peristerin që u bë pjesë e kësaj nisme, ndërsa theksoi se angazhimi qytetar të bën një artist edhe më të mirë. “Jam shumë i lumtur sot që na është bashkuar në këtë fushatë fantastike të mbjelljeve edhe këtë vit, një mikeshë shumë e mirë, një artiste shumë e mirë, por mbi të gjitha një qytetare shumë e mirë sepse nuk mjafton të jesh vetëm artiste ose këngëtare e njohur nëse nuk je qytetare. Për një gocë që siç vrapon në skenë, vrapon nga liqeni, vrapon dhe sot për të mbjellë pemë, mikeshën tonë Anxhela Peristeri, kam vetëm mirënjohje dhe vetëm falënderim”, tha ai.

Kryebashkiaku ftoi të gjithë artistët, por edhe qytetarët e thjeshtë, të bëhen pjesë e këtij angazhimi të bashkisë, i cili i jep edhe më shumë frymë dhe jetë kryeqytetit. “Patjetër që artistët mund të mbjellin pemë, patjetër që bizneset mund të mbjellin, kompanitë, por e di çfarë, çdo qytetar mund të mbjellë pemë, për ditëlindje, për sebepe, për 7-8 Marsin, për Ditën e Verës. Kemi kohë deri në prill që ky qytet të thyejë rekordin e mbjelljes së pemëve dhe pavarësisht se ka nevojë për çdo investim, por investimi më i sigurt dhe më i thjeshtë është një pemë që mbledh dioksid karboni dhe lëshon oksigjen. Një pemë që dhuron oksigjen, dhuron jetë, dhuron shëndet, është investimi që çdo familje mund ta bëjë”, tha kreu i bashkisë.

Veliaj theksoi se e gjithë infrastruktura e ndryshuar, por edhe puna me gjelbërimin e ambienteve të Parkut premton një tjetër sezon fantastik aktivitetesh edhe në amfiteatrin e liqenit. Ndaj ai ftoi artistët që të shfrytëzojnë skenën e hapur të amfiteatrit për të zhvilluar koncertet e tyre. “Mezi presim që të bëjmë një koncert te amfiteatri; unë besoj se për të gjithë artistët që, ashtu si Anxhela, duan të rezervojnë amfiteatrin, kemi këtë vit ndoshta vitin më të jashtëzakonshëm të aktiviteteve”, tha Veliaj.

Këngëtarja Anxhela Peristeri vlerësoi investimet e bëra në Parkun e Liqenit, ndërsa ftoi edhe kolegët e tjerë të saj që të bëhen pjesë e fushatës për të mbjellë pemë. “Për mua ishte një eksperiencë vërtet shumë e bukur. U bëj thirrje të gjithë artistëve që t’i bashkohen kësaj fushate sepse ishte vërtet një ndjesi e veçantë. Të përgëzoj edhe për liqenin sepse çdo ditë unë jam këtej; gjithashtu edhe për amfiteatrin që të bëjmë koncerte të mrekullueshme aty, si ai që bëra në Tiranë ta bëj edhe këtu”, pohoi Peristeri. /tvklan.al