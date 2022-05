Michel viziton Ballkanin Perëndimor

12:55 19/05/2022

Presidenti i Këshillit të Europës, Charles Michel, do të vizitojë vendet e Ballkanit Perëndimor. Ai e ka konfirmuar vetë këtë nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Michel thotë se vizitën do ta zhvillojë për të gjeneruar një shtysë të re e për të inkurajuar më tej reformat.

“Rrugës për në Ballkanin Perëndimor (raundi i parë). Le të gjenerojmë një shtysë të re për të inkurajuar reformat dhe për të çuar përpara në mënyrë konkrete përfitimet ekonomike e progresive dhe integrimin politik tashmë gjatë vetë procesit të anëtarësimit”, njoftoi Michel.

Mësohet se vizita e Michel në rajon do të nisë nga Serbia ditën e sotme./tvklan.al

On my way to #WesternBalkans (1st round).



Let’s generate a new impetus to encourage reforms and to advance concrete and progressive economic benefits and political integration already during the accession process itself.