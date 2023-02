Në botën e pikturave të Frida Kahlo

19:00 01/02/2023

Argjentinasit vështrojnë artin e famshëm të artistes meksikane

Argjentinasit hynë në botën e artistes, Frida Kahlo për një përvojë gjithëpërfshirëse arti që lejon artëdashësit të hedhin një vështrim më të afërt në jetën dhe veprat më ikonike të piktorëve.

Plot projeksione të ndritshme dhe shumëngjyrëshe që sjellin në jetë artin e veprës së Kahlo-s, të pranishmit në Buenos Aires janë të rrethuar nga pikturat e famshme të Kahlo-s si ‘Two Fridas’, ‘Me and My Parrots’ dhe ‘Diego on my mind’.

Instalacioni i artit dixhital që përshkruan jetën e Kahlo-s do të qëndrojë në kryeqytetin e Argjentinas deri në mars.

Frida Kahlo filloi të pikturonte si adoleshente ndërsa po shërohej nga një përplasje e tmerrshme me tramvaj në vitin 1925.

Aksidenti dhe një trashëgimi e poliomielitit në fëmijëri e lanë atë në dhimbje të vazhdueshme fizike dhe të paaftë për të pasur fëmijë. Duke e konsideruar pikturën si një mjet të vetë-shprehjes, vuajtja e Kahlo-s përshkruhet në veprat e saj shumë të papërpunuara.

Edhe pse arti i saj nuk mori shumë njohje gjatë jetës, ajo ka thyer rekorde ankandesh. Në vitin 2016, piktura e saj “Two Nudes In A Forest” u shit për mbi 8 milionë dollarë.

Klan News