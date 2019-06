Negociatat shtyhen për në Tetor/ Rama: Lajm pozitiv nga BE

Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me vendimin e Këshillit të Bashkimit Europian se vendimi për çeljen e negociatave me Shqipërinë do të jetë në Tetor.

Në një reagim në rrjetin social Twitter, kreu i qeverisë e cilëson si një lajm pozitiv.

Ministrat e jashtëm të BE kanë miratuar në Luksemburg, kalimin tek kryetarët e shteteve të rekomandimit për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut,me synim muajin tetor. Le t’i rezistojmë deri në fund ofensivës së baltës dhe gurëve kundër Shqipërisë. Të gjithë bashkë në 30qershor🤝 — Edi Rama (@ediramaal) June 18, 2019

Më herët në një konferencë për shtyp eurokomisioneri Johannes Hahn tha se katër shtete të Bashkimit Europian janë skeptike për hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë.

Në një konferencë shtypi lidhur me integrimin në BE të Shqipërisë e Maqedonisë së Veriut, eurokomisioneri bëri me dije se nuk është marrë asnjë vendim dhe ka sqaruar se duhet më shumë kohë për vendimmarrje, dhe kjo pritet të ndodhë në muajin Tetor./tvklan.al