‘Official Singles Chart’, këngëtarja Max në krye të klasifikimeve

Këngëtarja Ava Max mban vendin e parë në ‘Official Singles Chart’ me këngën e saj “Sweet But Psycho”. Për të katërtën javë ajo qëndron në krye të klasifikimeve .

Deri më tani “Sweet But Psychoka” është dëgjuar në mbi 85 milionë herë, “Kënga ime ka vetëm 4 muaj që ka dal dhe tashmë jam kthyer në numrin 1 në Britani. Nuk mund ta besoj që po e them këtë dhe nuk mund ta besoj që po mbaj këtë çmim. Dua tu them të gjithëve se po punoj shumë në studio për të nxjerrë një album debutues këtë vit. Ju dua shumë të gjithëve”, është shprehur këngëtarja për The Daily Star.

Klan Plus