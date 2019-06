“Pajtoi avokatin e sulltanëve”, Rama i përgjigjet Bashës

Kryeministri Edi Rama ka reaguar me një mesazh në rrjetet sociale, pak pasi Kryedemokrati Lulzim Basha e akuzoi se mori avokatin e milionerëve dhe sulltanëve në padinë kundër gazetarit të “Bild”.

“Artist,ti nuk zhgënjen kurrë,je njish! Je i pandehur për qindra mijëra euro ruse a dreqi e di ç’janë,të cilat po dreqi e di sa versione do sajosh deri në gjyq për t’i justifikuar dhe del e bilbilon për krimin që do paguaka avokatin gjerman për të luftuar lirinë e medias në Gjermani Se kuptove kurrë o njish që është shah politika, jo kukamçefthi as topa luftash,po mos u mërzit! Gjyqi do bëhet në Gjermani,faturat do publikohen në Shqipëri dhe e vërteta për tërë atë çorbë të prishur që gatuat,për ta helmuar këtë vend e miqtë e tij,do dalë e plotë. Gjermanisht”, shkroi Rama në rrjetet sociale.

Më herët të martën, Basha tha se “sot, Edi Rama shpalli se ka pajtuar një avokat gjerman kundër gazetarit Peter Tiede. Është një nga avokatët më të shtrenjtë në Europë, që faturon të paktën 13 euro për minutë. Të gjithë klientët e këtij avokati janë multimilionerë dhe miliarderë dhe, mes tyre mbretër, dhe sulltanë. Nuk është e rastësishme që në këtë listë, tani, do të jetë edhe Edi Rama, një nga njerëzit më të pasur të Ballkanit. Padia që ka bërë mund të kushtojë qindra mijëra euro. Por Edi Rama nuk i asgjë as as milionat.”/tvklan.al