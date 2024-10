Sipas MeteoAlb: gjatë pjesës së parë të ditës Shqipëria do të jetë nën mbizotërimin e vranësirave dhe shirave të cilat më të fokusuara do të jenë në zonat malore përgjatë kufirit Lindor.

Herë pas here priten edhe rrebeshe të izoluara në skajin Verior. Orët e pasdites; do të mbeten me vranësira dhe shira të dobët dhe lokalë ku më të dukshme do të jenë në zonat malore.

Temperaturat e ajrit do të luhaten nga 9°C vlera më e ulët në Pukë deri në 26°C vlera më e lartë në rang vendi; e cila do të shënohet në qytetin e Kuçovës.

Era do të fryjë mesatare në tokë dhe deri e fortë në det me shpejtësi mbi 45 km/h nga drejtimi Jugperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 3 ballë.