“Për zoofilët…”, Kristi sqaron komentin gjatë debatit me Jerina Lalajn: Jeton me kafshë, shprehet mes kafshëve

17:22 22/02/2022

“Vitin tjetër unë do të organizoj Love Story Animal. Do jesh e ftuar në Animal Love Story. Domethënë Love Story për kafshët. Do kemi kafshë dhe…”

Ky koment i Kristit gjatë show-t të hënën në debatin me Jerina Lalajn është komentuar gjatë në Love Story Talk. Ka qenë opinionistja Zhaklinë Lekatari që ka kërkuar nga fronisti që të shpjegohet se pse e tha këtë gjë.

Kristi sqaroi se e tha që do të organizojë një Love Story Animal për zoofilët. Më tej ai u shpreh se fjalitë që tha shin satirë me situatën që kishte personi që po debatonte

Kristi: Për zoofilët, zoofilët kanë mundësi të kenë Love Story. Të reprezantohen zoofilët këtu.

Zhaklinë Lekatari: Kush janë zoofilët këtu?

Kristi: Nuk e di e thashë kështu…

Zhaklinë Lekatari: Pse e the?

Kristi: Ishte plot me kontekstin.

Zhaklinë Lekatari: Cili është funksioni i kësaj gjëje që the? Pse e the atë fjali, ti flet kot?

Kristi: Funksioni ishte satirë me situatën që kishte një person përpara meje.

Zhaklinë Lekatari: Pse?

Kristi: Se ashtu desha ta bëj atë humor.

Zhaklinë Lekatari: Logjika brenda këtij humori ekziston apo bën kot.

Kristi: Logjika është që ajo është një person që jeton me kafshë.

Zhaklinë Lekatari: Dhe ça pastaj?

Kristi: Mos më flasë mua për vlera.

Zhaklinë Lekatari: Pse?

Kristi: Nuk dua, nuk e pranoj dot.

Zhaklinë Lekatari: Nuk jemi këtu për të përmbushur dëshirat e tua.

Kristi: Ajo jeton me kafshë, ajo shprehet mes kafshëve.

Zhaklinë Lekatari: A mund ta di ku është e shkruar që një person që jeton me kafshë nuk është mjaftueshëm i mirë.

Kristi: Personale e kisha, por nuk e kisha në sensin që ajo është më e mirë… Ishte situacionale konteksti.

Zhaklinë sqaroi më tej për opinionin dhe konkurrentët se zoofilia është kur njerëzit kanë dëshirë të kryejnë marrëdhënie seksuale me kafshët./tvklan.al