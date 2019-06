Policë civilë për të monitoruar parakalimet e gabuara

Me fillimin e sezonit turistik, segmentet rrugore Maminas-Gjiri i Lalzit dhe Plepa- Golem mbingarkohen nga fluksi i madh i mjeteve, sidomos në fundjavë. Për këtë arsye, Policia Rrugore e Qarkut Durrës ka marrë masa për mbarëvajtjen e sezonit turistik.

Pushuesit duhet të sensibilizohen lidhur me parakalimet në zonën Maminas-Gjiri i Lalëzit, pasi në sezonet e kaluara dhe jo vetëm janë bërë shkas për burime aksidentesh, me pasojë humbje jetësh.

Përveç shërbimeve fiizike, në këto segmente të njohura si problematike, masa të shtuara janë policët civilë të pajisur me kamera të cilat do të bëjnë të mundur filmimin e të gjitha parakalimet e gabuara. Në rast të këtyre shkeljeve paralajmërohen masa të rrepta administrative, deri në heqje të lejeve të qarkullimit.

Nuk do të mungojnë edhe punonjësit me uniformë të cilët do të angazhohen për këshillimin dhe orientimin e drejtuesve të mjeteve duke siguruar një aks rrugor sa më të sigurt.

Policia Rrugore bën apel për qytetarët dhe shoferët që të jenë të kujdesshëm dhe të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, me qëllim evitimin e aksidenteve.

Klan Plus