Mira Murati, shefja e teknologjisë së OpenAI që ka krijuar ChatGPT ka treguar bisedën që nëna e saj ka realizuar me sistemin e Inteligjencës Artificiale.

Një video që është rishfaqur në platformën X, e cila është shkëputur nga dalja e saj gjatë Cannes Lions Festival që u mbajt në qershor të këtij viti, është bërë virale tashmë.

Mira tregon se nëna e saj, e cila jeton në Itali po përpiqej të përdorte sistemin. Motra e Mirës ia ka shpjeguar si mund ta bënte duke i thënë se mund ta pyeste për gjithçka, edhe në shqip.

OpenAI's Mira Murati says the first time her mother used ChatGPT she asked it, "When will Mira get married?" pic.twitter.com/9gNRvrjA6p