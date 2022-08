Reciprociteti, opozita: Kurti të rakordohet me SHBA

19:05 07/08/2022

PDK dhe AAK kërkojnë të shmangen tensionet në veri

Opozita në Kosovë i kërkon kryeministrit Albin Kurti rakordim me SHBA në lidhje me çështjen e reciprocitetit. Sipas tyre nuk duhet anashkaluar as BE.

Deputetët kërkojnë që autoritetet të marrin masa në mënyrë që mos të ketë përsëritje të tensioneve në veri të vendit.

Pas heqjes së barrikadave nga serbët, kryeministri Kurti vendosi të shtyjë zbatimin e reciprocitetit nga data 1 Shtator.

Klan News