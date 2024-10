Në ditën e tretë të stërvitjes dhe duket se vetëbesimi i futbollistëve të kombëtares është mjaft i lartë. Kuqezinjtë përgatiten për ndeshjen e parë me Çekinë, sfidë që do të luhet në Pragë këtë të premte dhe do të transmetohet në Tv Klan.

Nisur nga paraqitjet e tyre në skuadrat përkatëse, futbollistët e repartit të mbrojtjes duhet se gëzojnë formën më të mirë të momentit në ekipin shqiptare.

Kombëtarja do të zhvillojë seancën e fundit stërvitore paraditen e së enjtes për t’u nisur më pas drejt Pragës.

Tv Klan