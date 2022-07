Rritja e numrit të pasagjerëve rikthen në hapësirë superavionin Airbus A380

09:56 12/07/2022

Avioni më i madh në botë, Airbus A380, i shpallur si i “vdekur”, që në momentet e para të prezantimit po fluturon përsëri me shtimin e udhëtimeve. Lufthansa është ndër ata që po rikthejnë gjigandët e tyre A380.

“Kurrë mos thuaj kurrë” do të ishte një mënyrë e përshtatshme për të përshkruar një rikthim kaq të jashtëzakonshëm.

Airbus A380, avioni më i madh në botë me mbi 600 ulëse në bord (në një konfigurim specifik të linjës ajrore Emirates) ishte hequr nga shumë vëzhgues dhe ishte tërhequr nga shumë linja ajrore në kulmin e pandemisë. Por tani, ndërsa linjat ajrore kërkojnë mënyra për të përballuar rritjen e papritur masive të kërkesës dhe vonesat e dorëzimit që rëndojnë mbi Boeing, superavioni kthehet dhe në një numër shumë më të madh se sa pritej.

Në javën e fundit të qershorit, gjithsej 129 A380 u ngritën sërish në qiell globalisht, të operuar nga shtatë linja ajrore, sipas portalit gjurmues Flightradar24. Kjo është më shumë se gjysma e 251 avionëve me distanca të gjata të dorëzuara ndonjëherë, me shumë të tjerë që kthehen në shërbim çdo javë.

Kthimi i papritur

Në një kthesë spektakolare javën e kaluar, linja ajrore gjermane Lufthansa konfirmoi se po sjell gjithashtu disa A380 për sezonin e verës 2023, një shenjë se një rikthim i A380, i paimagjinueshëm vetëm disa muaj më parë, po fillon të duket më konkret.

Pasagjerët e duan A380. Por pothuajse të gjithë operatorët e tij kanë luftuar për të fluturuar ekonomikisht avionin gjigant, kryesisht për shkak të katër motorëve të tij, të cilët konsumojnë nivele astronomike të karburantit, si dhe sediljeve të shumta që duhen mbushur. Avioni, nga i cili kompania Airbus kishte shpresuar të ndërtonte të paktën një mijë, ishte një dështim komercial.

Kompania ajrore Emirates nga Dubai mbetet mbështetësi më i fortë i A380 dhe klienti më i madh deri tani. Emirates ka 123 A380, pothuajse gjysma e të gjithë sasisë së prodhuar ndonjëherë.

Prodhimi i A380 përfundoi vitin e kaluar, me Emirates që morën A380-n e fundit të ndërtuar në fabrikën e Airbus në Hamburg, në dhjetor 2021. Epoka e avionit me katër motorë me trup të gjerë dukej se kishte mbaruar pasi rivali amerikan Boeing tregoi se do t’i jepte fund prodhimit të Boeing 747 legjendar në vitin 2022 pas më shumë se 50 vjetësh.

Air France hoqi gradualisht 10 Airbus A380 të saj përgjithmonë nga qarkullimi edhe para goditjes së pandemisë, disa tashmë ishin çmontuar. Kur pandemia COVID-19 e solli aviacionin pothuajse në një pezullim në pranverën e vitit 2020, fundi i shumicës së A380-ve të mbetur u duk i pashmangshëm, me përjashtim të flotës së Emirates, pasi linja ajrore kishte njoftuar tashmë se do të fluturonte me dykatëshe, të kompletuara me dushe dhe një sallë pritjeje në bord, deri në mesin e viteve 2030.

Lufthansa rikthen A380

Lufthansa, e cila kishte gjithsej 14 A380 në flotën e saj, ishte ndër linjat ajrore që larguan A380. Ajo dërgoi të gjithë flotën e saj në “pension”. Siç theksoi CEO i Lufthansa Carsten Spohr në gusht 2021, “A380 padyshim nuk do të kthehet”.

Në prill 2022, ai e përsëriti këtë për revistën gjermane “Der Spiegel”: “Kjo ka mbaruar, një herë e përgjithmonë. A380 është shumë joekonomik në krahasim me avionët më të rinj me dy motorë për distanca të gjata. Nuk do të kthehet në Lufthansa.”

A380-të e Lufthansa-s janë aktualisht të parkuara në Spanjë dhe Francë. Gjashtë prej këtyre avionëve tashmë janë shitur, tetë A380 mbeten pjesë e flotës së Lufthansa për momentin.

Kushdo që dëshiron të shohë superavionët e Lufthansas sot duhet të shkojë në Lourdes, një vend i madh pelegrinazhi katolik. Në aeroportin Tarbes-Lourdes, janë disa dhjetëra avionë, të gjithë në ruajtje afatgjatë, të ulur në sfondin piktoresk të Pirenejeve të mbuluar me borë. Shumë prej tyre erdhën këtu krejt të rinj nga fabrika e Airbus në Toulouse aty pranë, pa pasur kurrë një pasagjer.

Nga pas gardhit të hollë me tela, është e mundur të vëzhgosh këta gjigantë të fjetur. Dritaret dhe motorët janë të mbuluar me fletë argjendi, pajisjet e uljes të mbështjella me kujdes dhe të gjitha hapjet në trup të mbyllura. Kjo quhet “ruajtje e thellë” në gjuhën e aviacionit.

“Do të duheshin nëntë muaj për të vënë në funksion A380-at tanë”, tha Spohr i Lufthansa për DW. Megjithatë, katër deri në pesë nga tetë A380-at e mbetur në Lufthansa do të bëhen sërish të vlefshëm për fluturim dhe do të kryejnë fluturime të planifikuara. “Më duhej ta zbusja pak këndvështrimin tim për fundin përfundimtar të A380”, pranoi Spohr në fund të qershorit.

Problemet e Boeing nxitën rikthimin

Kërkesa në rritje e pasagjerëve, tashmë mbi nivelet para pandemisë në disa zona, është një arsye e madhe pas rikthimit ë A380. Por ka të bëjë edhe me problemet e prodhuesit amerikan Boeing. Lufthansa ishte ndër klientët e parë të avionit më të madh për distanca të gjata aktualisht në prodhim, Boeing 777-9, të cilin linja ajrore gjermane dëshiron ta operojë me 400 vende. Megjithatë, dorëzimi i avionit është shtyrë me rreth pesë vjet, deri në vitin 2025.

“Vonesat e dorëzimit për Boeing 777-9 janë një barrë e madhe për operacionet tona të fluturimit,” tha Spohr. Pra, si një masë ndaluese, Lufthansa ka vendosur të rifusë A380. Lufthansa do të fillojë të operojë A380-at e saj nga Mynihu në pranverën e vitit 2023, tha Spohr, duke shtuar se numri mund të rritet nëse kërkesa mbetet e fortë.

Nuk ka mjaft pilotë A380

Arsyeja kryesore për të vendosur superavionët në Bavari dhe jo në qendrën e Lufthansa-s në Frankfurt është mungesa e pilotëve. “Ne kemi vetëm 14 pilotë A380 gati për të fluturuar, të cilët mund të vendosen menjëherë. Pra, nëse e rikthejmë A380 në shërbim, do të na duhet të kualifikojmë disa pilotë të tjerë A350,” shpjegoi Spohr. Flota A350 e Lufthansa-s është gjithashtu e vendosur në Mynih, ku disa nga ekuipazhi i kabinës së saj do të kryejnë kursin gjashtë-javor që gjithashtu u mundëson atyre të fluturojnë me A380./DW