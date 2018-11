Shqipëria kërkon gola ndaj Skocisë

Pas pak orësh, Shqipëria do të luajë ndeshjen e fundit për Ligën e kombeve. Në “Loro Boriçi”, ndaj Skocisë do të tentohet të bëhet maksimumi pasi është mundësia e fundit për të shpresuar në një kalim grupi, por edhe për cështje krenarie.

Në ndeshjen e parë në Glasgow, kuqezinjtë humbën me lojë të shëmtuar madje. Për ndeshjen e mbrëmjes së sotme, Christian Panucci ka ndërtuar një formacion ku i kushtohet më së shumti vëmendje repartit të mbrojtjes dhe sulmit. Me modulin 4-2-3-1, duket qartë se italiani kërkon të marrë rezultat. Strakosha në portë do të ketë përpara në mbrojtje Veselin, Gjimshitin Mavrajn dhe Binakun. Para tyre Xhaka, Kaçe ose Lilaj. Të avancuar në mesfushë do të Jenë Uzuni, Memushaj dhe Grezda.

Dy lojtarët e krahut pritet të jenë të rrezikshëm para portës. Ndërsa Bekim Balaj është sulmuesi i vetëm i deklaruar. Skocezët kanë shumë mungesa për shkak dëmtimesh dhe pezullimesh dhe me gjendjen e tyre do të tentojnë një barazim në Shkodër për të tentuar kalimin në një grup më lart në ndeshjen e kthimit në shtëpi me Izraelin.

Tv Klan