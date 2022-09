Si të ekzaminoni në kohë kancerin e prostatës

17:57 24/09/2022

Si fillon kanceri i prostatës?

Burrat e moshuar kanë një shans më të lartë të vuajnë nga kancereri i prostatës. Mund të çojë deri në vdekshmëri nëse nuk trajtohet si duhet. Arsyeja aktuale e këtij kanceri ende nuk është kuptuar. Por, studime të ndryshme kanë zbuluar se historia familjare, pleqëria dhe obeziteti mund të çojnë në këtë lloj kanceri. Një person me kancer të prostatës mund të hasë më vonë në komplikime serioze si mosfunksionimi erektil dhe mospërmbajtja. Flamujt e kuq janë urina e përgjakur, dhimbje gjatë urinimit, gjak në spermë, ndjesi djegieje, urinim i shpeshtë, rrjedhje e ndërprerë e urinës dhe zmadhimi i prostatës. Shenja të tjera të dukshme kur kanceri përhapet jashtë gjëndrës së prostatës janë lodhja dhe humbja e peshës.

Ekzaminimi në kohë i kancerit të prostatës

Edhe para se të shfaqen simptomat, është e mundur të diagnostikohet kanceri i prostatës me ndihmën e një ekzaminimi dixhital rektal (DRE) dhe testit të gjakut për antigjenin specifik të prostatës (PSA). Kështu, diagnoza e hershme mund të ndihmojë në menaxhimin e kancerit të prostatës. Për të lejuar zbulimin e hershëm, mjeku do të rekomandojë një test gjaku për antigjenin specifik të prostatës (PSA), i cili mat nivelet e antigjenit specifik të prostatës në gjak. Qelizat kancerogjene priren të kenë më shumë PSA; një rritje në nivelin tuaj të PSA do të tregojë një problem serioz. Bëni këtë test pas të 40-tave për të filluar me ndërhyrjen e hershme në rast të anomalive.

Një tjetër metodë që mund të jetë e dobishme në zbulimin e kancerit është Ekzaminimi Dixhital Rektal (DRE). Mjeku fut një gisht me doreza dhe të lubrifikuar në rektumin e një burri për të ndjerë prostatën. Mjeku mund të gjejë gunga dhe më pas të sugjerojë një trajtim të përshtatshëm. /tvklan.al