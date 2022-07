Sonte finalja e Miss Shqipëria 2022

09:02 03/07/2022

Spektakli me 27 finalistet transmetohet live në televizionin klan Plus

“Miss Shqipëria 2022”, eventi më i madh e jetëgjatë i bukurisë shqiptare zgjedh sonte vajzën më të bukur në këmbët e kalasë së Porto Palermos në Himarë.

Motoja e tij qysh në zanafillën e vet ka qenë “Një Miss, Një Kala, Një Histori” duke ndërthurur në mënyrë të mrekullueshme trashëgiminë kulturore dhe turizmin me bukurinë. Mbrëmjen e sotme që do të transmetohet live në Tv Klan Plus, pritet të shpallet Miss njëra prej 27 vajzave finalist.

Edhe edicioni i 24-t i Miss Shqipëria udhëhiqet nën drejtimin e producentit Petri Bozo.

Klan News