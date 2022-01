Të gjykojmë më pak të tjerët, të vlerësojmë më shumë

15:20 01/01/2022

Jeto dhe lëri të tjerët të jetojnë! Do ishte mirë që në Vitin e Ri 2022 të fokusohemi më shumë tek pozitivja, sepse aktualisht debati shoqëror, sidomos në mediat sociale, sundohet nga akuza, gjykime dhe përçmim.

Koha e meditimit mbaroi! Jo vetëm se kaluan Festat e Fundvitit. Ne ka kohë që e kemi të vështirë të relaksohemi plotësisht, të përqëndrohemi në vrojtim apo tek pozitivja. Të vlerësojmë më shumë! Aktualisht debati shoqëror sundohet aktualisht nga akuzat, gjykimet dhe përçmimi. E nuk është fjala vetëm për komentet e urrejtjes në mediat sociale, sulme të drejtpërdrejta nga përgjegjësve në politikë apo fyerje raciste, seksiste e të tjera që i shohim të gjithë. Por edhe për fajësimet nën zë apo të hapura, kur njerëzit nuk sillen sipas një norme të caktuar, që përcakton jetën tonë "online" ose "offline", madje negativisht.

Debate të ndezura për prindërit

Disa shembuj: Kur disa prindër vendosin për vaksinimin e fëmijëve kundër Coronës, kur kjo bëhet "off label", pra pa u dhënë leja e vaksinës për këtë grupmoshë, zemërimi është i madh. Prindërit, sidomos nënat duhet të durojnë fyerje apo kërcënime, që zvogëlon miratimin e palës tjetër. Por edhe jashtë temës së Coronës ndizen debate mes prindërve në mediat sociale: Çfarë? Ju (nuk) i ushqeni fëmijët me mish? Çfarë? Fëmija juaj fle me tre vjeç ende në shtratin tuaj? Fëmija juaj (nuk) ha ëmbëlsira? Zgjidhni vetë, se cila përgjigje ju intrigon më shumë, shumëzojeni habinë tuaj me pesë dhe keni një lloj përfytyrimi për shprehjen e fytyrës së disa prindërve në sheshin e lojërave apo në tavolinën ku ulet e gjithë familja. Reagimi më i përmbajtur është: "Epo, po qe se mendoni kështu.." Sulme, gjykime e vënie note në raste të tilla e kalojnë masën dhe të nervozojnë. A nuk mundemi thjesht t'i pranojmë vendimet e të tjerëve pa i gjykuar ata? Edhe sikur unë t'i edukoj e ushqej fëmijët e mi ndryshe, për sa kohë vendimet nuk influencojnë të tjerët, nuk janë të dënueshme apo nuk kanë efekt për jetën shoqërore, pse duhet ta vrasin mendjen të tjerët për këtë, në fund të fundit.

Tallje për gjithçka e për këdo

Kjo mënyrë të sjelluri reflektohet edhe në politikë. Dy ministrat, Annalena Baerbock (ministre e Jashtme) dhe Christian Lindner (ministër i Financave) nuk e flasin anglishten me theks londinez? E tmerrshme! E të gjithë ata që shprehen për këtë në Twitter apo Facebook do të kishin folur sigurisht më mirë. Brenda sekondash bëhen meme, krahasime, fyerje. E panevojshme e gjitha kjo. Të kuptohemi drejt: Ky artikull nuk synon të jetë si leximi i mbrojtjes për një mentalitet moskokëçarës. Ky mentalitet do ishte fatal për zhvillimin shoqëror. Ne duhet dhe është mirë që të shkëmbehemi, të kritikojmë, të përballemi, vetëm kështu ecim përpara.

Kohë për çështjet vërtet kritike

Por nuk kemi pse të shpenzojmë shumë energji për vogëlsira, të zemërohemi apo të mendojmë se duhet gjykuar sjellja e gjithkujt dhe gjithçkaje, sidomos kur kjo nuk ka lidhje me ne. Në vend të kësaj le të fokusohemi në vitin 2022 tek më shumë vlerësim për tjetrin, pa zili. Të pranojmë, që disa gjëra, të tjerët dinë t'i bëjnë më mirë, e disa funksionojnë ashtu si edhe tek ne vetë. Ose janë njësoj si këtu, si atje, jo gjithmonë ka vetëm një rrugë të duhur! Energjinë e fituar kështu ne mund ta investojmë në çështjet vërtet kritike të kohës sonë: luftimin e pandemisë së Coronës, vendosmëri për ndryshimin e klimës, mbështetje për ata me më pak të ardhura. Ka shumë për të bërë edhe këtë vit, le të fillojmë nga puna, por pa gjykime!/DW