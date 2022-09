Twitter ‘ndryshon’ mendje dhe u bindet përdoruesve, por ka një kleçkë

09:35 02/09/2022

Twitter është dorëzuar dhe më në fund do iu sjellë përdoruesve atë që kanë kërkuar së tepërmi: opsionin “Ndrysho”.

“Nëse shihni një postim të ndryshuar, është sepse po testojmë opsionin. Kjo po ndodh dhe ju do jeni në rregull”, shkroi kompania.

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button



this is happening and you’ll be okay