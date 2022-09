Uefa mendon për turne të ri

14:23 22/09/2022

Fituesit e turneve europian e një klub i mls ‘zëvendësojnë’ superkupën







Dëshira për të krijuar risi po detyron UEFA-n të mendojë organizimin e një turneu të ri futbollistik. Organi qeverisës i futbollit Europian po mendon për të zëvendësuar Superkupën Europiane me një kompeticion që do të diskutohej mes katër skuadrave. Turneu do të përbëhet me një format të ngjashëm me atë të Superkupës së Spanjës. Skuadrat e ftuara do të ishin fituesit e Champions League, Europa League dhe Conference League, ndërsa e ftuar do të jetë një ekip nga kampionati amerikan i futbollit, MLS.



Sipas asaj që raporton “AS”, ky projekt do të ishte një turne veror dhe ka potencial që ndeshjet të luhen larg kontinentit Europian, pasi UEFA shpreson te arritja e një audience të re. Shtetet Arabe mund të jetë kandidat potencial për të fituar garën për organizimin e saj. Ndërkaq, ideja e një ekipi të MLS lexohet qartë si një lëvizje për të rritur sa më shumë financat, pasi pavarësisht forcimit në vitet e fundit, shihet si e vështirë për të triumfuar përballë skuadrave Europiane. Gjithçka do të diskutohet dhe vendoset në takimet e ardhshme të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, ku do të përcaktohet edhe emri i kompeticionit dhe logo e saj.Klan News