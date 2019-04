Ushtria gjen gjurmët e kafshës mistike

Ushtria indiane zbulon gjurmë të Yeti, krijesa mitike e borës në Himalaje. Forcat e armatosura kanë bërë të ditur zbulimin nëpërmjet rrjetit social Twitter dhe specifikojnë se zbulimi është analizuar paraprakisht nga shumë ekspertë të fushës, para se të bëhej publik.

Gjurmët e kafshës misterioze, me përmasa 81×38 janë gjetur më 9 Prill, janë fotografuar dhe më pas janë studiuar. Yeti është një krijesë që ka ngjallur gjithnjë interesin e shkencës, por asnjëherë nuk është vërtetuar ekzistenca e tij.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast ‘Yeti’ measuring 32×15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) April 29, 2019