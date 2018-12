Vajza e Azem Hajdarit shpërthen kundër PD

“Jam gati të le mandatin dhe tu bashkohem studentëve.” Pas këtij premtimi të guximshëm në 8 Dhjetor, deputetja e Partisë Demokratike Rudina Hajdari, vajza e liderit të Lëvizjes Studentore 28 vjet më parë dhe një prej themeluesve të kësaj partie, Azem Hajdari ka shpërthyer në kritika të forta ndaj partisë ku bën pjesë. Në një koment të gjatë në rrjetet sociale ajo e krahason partinë e idealeve të Dhjetorit me regjimin që u rrëzua.

“Partia Demokratike, e cila themelua në atë kohë u krijua për të sjellë ndryshime shoqërore të sinqerta. Njëzet e tetë vjet më vonë, çdo parti e sotme është shumë pak më e mirë se ai regjim që u rrëzua. Ata që ishin “fituesit” e viteve 1990 nuk mund të jenë më fituesit e viteve të ardhshme, pasi Koha është në krahun tuaj dhe epokat ndahen këtu.”

Duke sqaruar idenë e lënies së mandatit të deputetit, Hajdari bën të tjera kritika për Partinë Demokratike, për të cilën thotë se nuk kuptohet nga populli.

“E kam vështirë të shikoj një të ardhme brenda një partie që po duket sikur po nuk po kuptohet nga populli gjithsesi. Një parti nuk shkon dot kurrë në fitore, as me foto me figura të larta politike, dhe as me thirrje nacionaliste”.

Rudina Hajdari është kritike për të gjithë sistemin politik.

“Flas këtu për dështimin e të gjitha partive, sepse këto janë rrugët që po ndjekin për të shpëtuar veten. Partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim e bëri punën e saj dhe i shërbeu Ilir Metës deri në ngritjen dhe ringritjen e tij. Tani kjo organizatë është pa udhëheqje, por me përfaqësim. Ndërkohë, Partia Socialiste është në prag të vetëvrasjes politike. BE-ja është e lodhur me të dhe Ambasada e Shteteve të Bashkuara nuk i beson më askujt. Pra, jemi në një udhëkryq të madh”.

Hajdari thotë se po e shqyrton idenë e krijimit të një blloku të ri parlamentar, por para se të heqë dorë nga mandati i deputetit do të konsultohet me ata që e kanë mbështetur dhe zgjedhur dhe se e frymëzuar nga protesta e studentëve për të “nuk ka më kthim prapa”.

