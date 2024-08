E Ngarkuara me Punë e Ambasadës së SHBA në Tiranë, Nancy VanHorn është takuar sot me zv/Kryeministren dhe ministren e Infrastrukturës Belinda Balluku.

Takimi është njoftuar nga Ambasada Amerikane.

Në takimin mes tyre, e Ngarkuara me Punë e SHBA në Tiranë theksoi rëndësinë e forcimit të lidhjeve të biznesit dhe investimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, si dhe mbështetjen e projekteve strategjike në të gjithë vendin dhe rajonin.

VanHorn dhe Balluku diskutuan gjithashtu mundësitë për të rritur më tej bashkëpunimin në sektorët e energjisë dhe infrastrukturës.

Chargé d'Affaires Nancy VanHorn met today with Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure Belinda Balluku. During their discussion, Ms. VanHorn highlighted the importance of strengthening business ties and investments between the United States and Albania, and… pic.twitter.com/kOvL95HxNK