Aktorja Margot Robbie shijon pushimet në Spanjë

Shpërndaje







22:40 09/08/2022

32-vjeçarja ishte nën shoqërinë e bashkëshortit dhe miqve të tyre

Margot Robbie kaloi një ditë mjaft argëtuese në një jaht me disa nga miqtë e saj gjatë fundjavës.

Aktorja u pa duke buzëqeshur teksa shijoi motin e mirë gjatë pushimeve në brigjet e Spanjës. Aktorja e filmit “Wolf of Wall Street”, tregoi linjat e saj trupore me bikini të verdha me vija, të cilat i shoqëroi me një palë vathë të vegjël argjendi.

Bashkëshorti i saj, Tom Ackerley, ishte gjithashtu në jaht. Dyshja, të cilët janë të martuar që nga viti 2016, duket se po i shfrytëzojnë në maksimum pushimet e tyre verore.

Kujtojmë se sukseset e kanë shoqëruar për gjatë gjithë vitit aktoren. Kohët e fundit ajo u bë aktorja më e paguar në Hollywood. Robbie fitoi 12.5 milionë Dollarë për rolin e saj në filmin “Barbie” ku ajo luan kukullën ikonike.

Madje, aktorja festoi ditëlindjen e saj të 32-të në Korrik gjatë xhirimeve të filmit me një tortë ku shkruhej “Gëzuar ditëlindjen Barbie Margot!”

Filmi “Barbie” do të shfaqet në kinema më 21 Korrik të vitit të ardhshëm.

Klan News