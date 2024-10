Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Taulant Balla ka zhvilluar një takim me aktivistë dhe përfaqësues të komunitetit shqiptar në Londër.

Në fjalën e tij, Balla tha se vota e diasporës në zgjedhjet 2025 është një moment historik për demokracinë shqiptare.

“Duke filluar nga data 12 Janar KQZ -ja do të ketë gati një portal përmes të cilit çdo qytetar shqiptar që ditën e zgjedhjeve nuk ndodhet në Shqipëri të ketë mundësi të shprehë vullnetin me votë”, u shpreh ministri Balla gjate takimit me diasporën shqiptare në Londër.

Kujtojmë se për herë të parë në zgjedhjet e ardhshme do të mund të votojnë edhe shqiptarët që janë rezidentë jashtë vendit.

